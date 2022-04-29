Знищено 1,1 тис. окупантів та понад 100 одиниць техніки РФ: відеохроніка Азову з Маріуполя

З початку повномасштабного вторгнення РФ силами полку Азов лише в Маріуполі було знищено понад 1,1 тис. рашистів, десятки танків, БТРів та іншої військової техніки ворога.
Потужним відео хроніки боротьби за український Маріуполь поділилися бійці полку Азов.
– З початку повномасштабного наступу окупанта полком Азов було вбито: за підтвердженими даними – 1157 живої сили противника (також ще 840 – за непідтвердженими даними). Санітарні втрати – 520 підтверджено (також 3150 – за непідтвердженими даними), – уточнюється у повідомленні.
Знищена техніка окупантів:
- Танки – 49 знищено та 29 пошкоджено.
- БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено.
- БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено.
- БМД – 5 знищено.
- Катер “Раптор” – 1 знищено.
- СУ-25 – 1 пошкоджено.
- ББМ Тайфун – 2 знищено, 2 пошкоджено.
- Тигр – 3 знищено, 2 пошкоджено.
- Рись – 2 знищено, 2 пошкоджено.
- Вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено
Зазначається, що бійці Азову зірвали плани РФ щодо “взяття Маріуполя за три дні”, незважаючи на переважаючі сили противника.
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