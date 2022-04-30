Начинается паника: оккупанты отказываются идти в наступление на Чернобаевку

Апрель, 30, 2022 в 13:12

У российских оккупантов начинается паника от одного упоминания о Чернобаевке на Херсонщине. Об этом свидетельствует запись перехваченного разговора, которую обнародовала СБУ.

На записи разговор командира батальона Вооруженных сил РФ с командиром роты, прибывшим с пополнением из так называемой ДНР.

Судя по разговору, захватчики массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут для этого дураков, которые готовы стать пушечным мясом.

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– Сегодня утром россияне отказались, говорят: Вы зачем едете, вы мясо! Они здесь стояли, их послали туда (на Чернобаевку – Ред.). Они отказались, поехали в другую сторону. Началась паника, — жалуется захватчик из “ДНР”.

Оккупант говорит, что после бегства россиян только 5 из 20 человек так называемого нового пополнения из “ДНР” согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег к явной лжи: якобы солдаты будут сидеть в обороне, а не наступать. Но и это не подействовало.

Украинские военные разгромляли технику и батальоны российских окуппантов в Чернобаевке Херсонской области уже 16 раз.

Феномен Чернобаевки заключается в том, что российские военные никак не могут обойти аэродром в этом населенном пункте, поскольку возможностей для переброски захватнических сил на неоккупированную территорию Украины немного.