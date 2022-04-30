Починається паніка: окупанти відмовляються йти у наступ на Чорнобаївку

У російських окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку на Херсонщині. Про це свідчить запис перехопленої розмови, який оприлюднила СБУ.

На ньому розмова командира батальйону Збройних сил РФ з командиром роти, який прибув із поповненням з так званої ДНР.

Судячи з розмови, загарбники масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають для цього дурнів, які готові стати гарматним м’ясом.

– Сьогодні вранці росіяни відмовилися, кажуть: Ви чого їдете, ви м’ясо! Вони тут стояли, їх послали туди (на Чорнобаївку, – Ред.). Вони відмовилися, поїхали в інший бік. Почалася паніка, – жаліється загарбник із “ДНР”.

Окупант говорить, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей так званого нового поповнення із “ДНР” погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до явної брехні: нібито солдати сидітимуть в обороні, а не наступатимуть. Але і це не подіяло.

Українські військові розгромляли техніку і батальйони російських окупантів у Чорнобаївці Херсонської області вже 16 разів.

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Феномен Чорнобаївки полягає в тому, що російські військові жодним чином не можуть оминути аеродром у цьому населеному пункті, оскільки можливостей для перекидання загарбницьких сил на неокуповану територію України небагато.