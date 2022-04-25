Украинская армия устроила “сущий ад” российским захватчикам в населенном пункте Чернобаевка Херсонской области. В этом признаются сами оккупанты.

Переписку одного из российских захватчиков обнародовала Служба безопасности Украины.

По информации СБУ, оккупант, которому удалось уцелеть под Чернобаевкой, сейчас находится в Белозерке Херсонской области. В переписке со знакомым он рассказал о значительных потерях войск РФ на аэродроме в Чернобаевке, который неоднократно накрывали мощным огнем украинские военные.

– Тут полный пи**ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов никогда не видел. Мы куда не приедем, нас сразу с воздуха кроют… Мы только несколько недель тому назад отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Там не одна БТГ (батальонная тактическая группа, – Ред.) осталась навсегда… Мы здесь такой пи**ы получили, что передать невозможно, – пожаловался оккупант знакомому, который находится в РФ.

Последнему российская пропаганда уже настолько “промыла” мозг, что он не смог сразу поверить в услышанное и рассказывал, что ждет “захвата” Киева до 9 мая, потому что так сказали “в новостях по телевизору”.

В ответ российский оккупант сообщил, что о захвате Киева и возвращении в РФ сейчас вообще речь не идет. Единственное, чего он хочет, это выжить.

– Какой домой? Здесь хотя бы еще выжить, – заявил он.

Российский захватчик осознает, что глубокие окопы, которые начали рыть войска РФ в Херсонской области, чтобы хоть немного увеличить шансы на выживание, могут также стать братской могилой. Поэтому напоследок он призвал знакомого присмотреть за своим сыном и женой.

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Как известно, с первых дней полномасштабной войны российские захватчики терпят сокрушительное поражение на аэродроме Чернобаевки. Оккупантов там уже не раз атаковали Вооруженные силы Украины.

Как проинформировал накануне советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, украинские военные в очередной раз нанесли удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке (это уже 17-й случай такой успешной атаки наших войск на аэродром).

Во время предыдущих ударов были уничтожены несколько российских генералов: командующий 49-й общевойсковой армией РФ, генерал-лейтенант Яков Резанцев и командир 8-й общевойсковой армии РФ, генерал Андрей Мордвичев.

Как объяснял Алексей Арестович, “феномен” Чернобаевки состоит в том, что РФ накопила большую группировку войск на направлении с временно оккупированного Крыма, но возможности для перебрасывания этих сил ограничены. Кроме того, враг пробовал накопить вертолетную группировку, а для этого нужен аэродром в Чернобаевке.

Источник: СБУ, Алексей Арестович