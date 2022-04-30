Російські окупанти, які планували захопити Україну за три дні, тепер так хочуть втекти з повномасштабної війни, що готові завдавати собі каліцтв, зокрема забивати молотком у тіло осколки.

Про це свідчить чергове аудіоперехоплення, яке оприлюднила Служба безпеки України.

Співробітники СБУ перехопили телефонну розмову одного з окупантів та його дівчини.

Російський загарбник вирішив порадитися, як йому краще скалічити себе, щоб втекти з війни в Україні. За таке “поранення” він навіть розраховує отримати від РФ грошову компенсацію.

– Та я, блін, думаю е*нути об якийсь кут собі руку і поїхати… Сказати, що мені осколком перебило її. І додому поїхати з трьома лямами (трьома млн рублів, які в РФ обіцяли платити пораненим у війні окупантам, – Ред.)… Або зах*ячити собі самому в ногу уламок, молотком забити, – розповів окупант під час розмови з дівчиною.

Та йому порадила краще вистрілити собі в ногу. Однак путінський вояка, схоже добре вивчив це питання і повідомив, що “так не можна”, оскільки це буде самостріл.

– Ось такі “герої” прийшли з війною на нашу землю – здатні лише знущатися над мирним населенням. А коли ж окупанти стикаються в бою з українськими військовими, то хочуть якнайшвидше втекти до РФ, – наголосили в СБУ.

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Нещодавно Служба безпеки повідомляла, що в російських військах офіцери почали розстрілювати солдат, щоб змусити їх йти в наступ на Україну.

Крім того, СБУ оприлюднила переписку одного із російських загарбників, який скаржився, що українські військові влаштували “суцільне пекло” в Чорнобаївці (Херсонська область). За даними спецслужби, в окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку.