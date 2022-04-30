Оккупационные войска за прошедшие сутки безуспешно пытались вести наступление по шести направлениям.

На Слобожанском направлении неудачными действия армии РФ были в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое Харьковской области.

Чтобы прикрыть группировки своих войск на Харьковском и Изюмском направлениях, россияне пытались развернуть силы и средства противовоздушной обороны.

А для усиления своих позиций РФ перемещает отдельные подразделения из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.

Безуспешным наступление российских военных было также в Восточной операционной зоне.

Помещали планам врага Вооруженные силы Украины, в частности, по таким направлениям:

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Лиманский (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман),

(в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецкий , где враг пытается завершить захват Рубежного,

, где враг пытается завершить захват Рубежного, Попаснянский (в направлении Калинового и Попасной),

(в направлении Калинового и Попасной), Кураховский (Оленевка и Новомихайловка).

По состоянию на 30 апреля боевые действия в Восточной операционной зоне продолжаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 66-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ВСУ