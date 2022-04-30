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Факты / Украина

ВСУ помешали наступлению РФ на шести направлениях

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Оккупационные войска за прошедшие сутки безуспешно пытались вести наступление по шести направлениям.

На Слобожанском направлении неудачными действия армии РФ были в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое Харьковской области.

Чтобы прикрыть группировки своих войск на Харьковском и Изюмском направлениях, россияне пытались развернуть силы и средства противовоздушной обороны.

А для усиления своих позиций РФ перемещает отдельные подразделения из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.

Безуспешным наступление российских военных было также в Восточной операционной зоне.

Помещали планам врага Вооруженные силы Украины, в частности, по таким направлениям:

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  • Лиманский (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман),
  • Северодонецкий, где враг пытается завершить захват Рубежного,
  • Попаснянский (в направлении Калинового и Попасной),
  • Кураховский (Оленевка и Новомихайловка).

По состоянию на 30 апреля боевые действия в Восточной операционной зоне продолжаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 66-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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