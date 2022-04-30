Оккупационные войска за прошедшие сутки безуспешно пытались вести наступление по шести направлениям.
На Слобожанском направлении неудачными действия армии РФ были в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое Харьковской области.
Чтобы прикрыть группировки своих войск на Харьковском и Изюмском направлениях, россияне пытались развернуть силы и средства противовоздушной обороны.
А для усиления своих позиций РФ перемещает отдельные подразделения из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.
Безуспешным наступление российских военных было также в Восточной операционной зоне.
Помещали планам врага Вооруженные силы Украины, в частности, по таким направлениям:
- Лиманский (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман),
- Северодонецкий, где враг пытается завершить захват Рубежного,
- Попаснянский (в направлении Калинового и Попасной),
- Кураховский (Оленевка и Новомихайловка).
По состоянию на 30 апреля боевые действия в Восточной операционной зоне продолжаются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 66-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ