ЗСУ завадили наступу РФ на шести напрямках

Окупаційні війська упродовж минулої доби безуспішно намагалися вести наступ за шістьма напрямками.

На Слобожанському напрямку невдалими дії армії РФ були в напрямку населених пунктів Сулигівка та Довгеньке Харківської області.

Щоб прикрити угруповання своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках, росіяни намагалися розгорнути сили та засоби протиповітряної оборони.

А для підсилення своїх позицій РФ переміщує окремі підрозділи зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм.

Безуспішним наступ російських військових був також у Східній операційній зоні.

Завадили планам ворога Збройні сили України, зокрема, на таких напрямках:

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Лиманський (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман),

(у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєверодонецький , де ворог намагається завершити захоплення Рубіжного,

, де ворог намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянський (у напрямку Калинового і Попасної),

(у напрямку Калинового і Попасної), Курахівський (Оленівка та Новомихайлівка).

Станом на 30 квітня бойові дії у Східній операційній зоні тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 66-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ