ЗСУ завадили наступу РФ на шести напрямках

Окупаційні війська упродовж минулої доби безуспішно намагалися вести наступ за шістьма напрямками.
На Слобожанському напрямку невдалими дії армії РФ були в напрямку населених пунктів Сулигівка та Довгеньке Харківської області.
Щоб прикрити угруповання своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках, росіяни намагалися розгорнути сили та засоби протиповітряної оборони.
А для підсилення своїх позицій РФ переміщує окремі підрозділи зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм.
Безуспішним наступ російських військових був також у Східній операційній зоні.
Завадили планам ворога Збройні сили України, зокрема, на таких напрямках:
- Лиманський (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман),
- Сєверодонецький, де ворог намагається завершити захоплення Рубіжного,
- Попаснянський (у напрямку Калинового і Попасної),
- Курахівський (Оленівка та Новомихайлівка).
Станом на 30 квітня бойові дії у Східній операційній зоні тривають.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 66-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ