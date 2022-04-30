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Факти / Україна

ЗСУ завадили наступу РФ на шести напрямках

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Окупаційні війська упродовж минулої доби безуспішно намагалися вести наступ за шістьма напрямками.

На Слобожанському напрямку невдалими дії армії РФ були в напрямку населених пунктів Сулигівка та Довгеньке Харківської області.

Щоб прикрити угруповання своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках, росіяни намагалися розгорнути сили та засоби протиповітряної оборони.

А для підсилення своїх позицій РФ переміщує окремі підрозділи зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм.

Безуспішним наступ російських військових був також у Східній операційній зоні.

Завадили планам ворога Збройні сили України, зокрема, на таких напрямках:

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  • Лиманський (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман),
  • Сєверодонецький, де ворог намагається завершити захоплення Рубіжного,
  • Попаснянський (у напрямку Калинового і Попасної),
  • Курахівський (Оленівка та Новомихайлівка).

Станом на 30 квітня бойові дії у Східній операційній зоні тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 66-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

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