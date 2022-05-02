Добровольцям тергромад нададуть статус учасників бойових дій – Лапутіна

У неділю, 1 травня, міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна розповіла, що добровольці територіальних громад також зможуть отримати статус учасника бойових дій.

Таку заяву вона зробила під час ефіру Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

– Виходячи з норм Міжнародного права, ми запропонували і за підтримки депутатів було прийнято відповідні зміни до законодавства, що добровольцям територіальних громад можна буде надавати статус учасника бойових дій, але з тією вимогою, що вони брали безпосередню участь у військових діях, про що є відповідні документи та про що відомо силам територіальної оборони та генеральному штабу Збройних Сил України, – розповіла міністр.

Вона уточнила, що на даний момент є близько 770 тис. осіб, які мають статус ветерана, та ще багато людей, документи за якими оформлятимуться після перемоги та у процесі їх демобілізації.

– Відповідно до підрозділів соціального захисту, які надають інформацію про учасників бойових дій, наразі визнано близько 770 тис. осіб, які мають статус ветерана. Зараз приєдналося ще багато людей, але всі вони зі зброєю в руках захищають нашу Україну і, відповідно, всі документи оформлятимуться після того, як ми переможемо і в процесі демобілізовування, – пояснила Лапутіна.