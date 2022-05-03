Будет ли дефицит топлива на Закарпатье и откуда будут поставлять бензин

Дефицита топлива на Закарпатье не будет. Его хватит всем – и фермерам, и внутренним потребителям. Местные компании увеличивают в разы поставки сюда нефтепродуктов из Европы. Однако закарпатцам стоит забыть о 92-м бензине, так как в Европе его не продают. Ранее же эту марку горючего производили на Кременчугском НПЗ, но в него попала российская ракета. Запасы 92-го бензина заканчиваются, и взять его негде.

— Главный вопрос – необходимость выделения отдельной полосы на словацкой границе для быстрого и беспрепятственного движения грузовиков, которые должны обеспечить топливом АЗС на Закарпатье. Мы договорились о максимально быстром оформлении и пересечении границы тягачей с топливом. Благодаря быстрой и удобной логистике, в ближайшее время обеспечим регион достаточным количеством горючего, – объясняет глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта.

Из Словакии и Австрии в область импортируют только дизельное топливо и бензин А-95.

— На импортное горючее разрешена наценка, но не более 7 грн от закупочной стоимости. Еще на прошлой неделе эта сумма была ограничена 5 грн. Буквально в течение этой недели увеличение поставок горючего в область будет ощутимо. Со дня на день будет открываться больше заправок, где будут продавать нефтепродукты. И не с ограничением в 10 литров, – уверяет заместитель председателя Закарпатской ОВА Василий Иванчо.

В настоящее время часть АЗС ограничили продажу бензина до 10 литров по карте лояльности. Остальные – вообще закрыты. На политику компаний областная военная администрация влиять не может. И успокаивает: подобная ситуация с горючим в области ненадолго. Местные операторы уже заключили договоры с топливными компаниями ЕС — и будут покупать нефтепродукты в Словакии и Австрии. Уже налажена процедура поставки, а бензовозов хватает. В другие регионы страны горючее не переправят. Цену на него будет регулировать государство.

Закарпатье в месяц потребляет около 30 тыс. тонн нефтепродуктов. Почти 20% из них – это бензин, остальное – дизельное топливо. На Закарпатье есть несколько операторов, которые до сих пор покупали горючее в Европе. Но это были небольшие объемы – всего 5% от потребности. Дизель по сей день завозят из соседней Румынии. Бензин брали в Венгрии, а теперь пришлось искать новых поставщиков, чтобы обеспечить область топливом. В переговорах с европейскими компаниями помогал находящийся в Ужгороде консул Словакии. Протокол экстренных действий в области был разработан еще в первые дни полномасштабного вторжения. А после того как были уничтожены отдельные НПЗ в Украине, его безотлагательно запустили. Чтобы закрыть дефицит внутренней транспортировки топлива в Закарпатье.

– В мирное время наши местные предприниматели завозили из Европы не более 5% нефтепродуктов от общей потребности. Это около полторы тысячи тонн. Остальное топливо попадало на закарпатские АЗС через общегосударственные сети. Мы понимали, что рано или поздно будем иметь эту проблему с поставкой нефтепродуктов, которая происходила, в основном, за счет российской нефти. И получим этот недостаток. Поэтому заранее просчитывали, насколько сможем увеличить объемы поставок топлива к нам из Евросоюза. Теоретически, это 10-12 тыс. тонн горючего. Местные компании обеспечат треть доли рынка, – говорит Василий Иванчо.