Чи буде дефіцит палива на Закарпатті та звідки поставлятимуть бензин

Дефіциту пального на Закарпатті не буде. Його вистачить усім – і фермерам, і внутрішнім споживачам. Місцеві компанії збільшують у рази поставки сюди нафтопродуктів із Європи. Проте закарпатцям варто забути про 92-й бензин, адже у Європі його не продають. Виробляли цю марку пального на Кременчуцькому НПЗ, та у нього влучила російська ракета. Запаси 92-го бензину закінчуються, і взяти його нема де.

– Головне питання – необхідність виділення окремої смуги на словацькому кордоні для швидкого і безперешкодного руху вантажівок, які сьогодні повинні забезпечити паливом АЗС на Закарпатті. Ми домовилися про максимально швидке оформлення та перетин кордону тягачів з паливом. Завдяки швидкій та зручній логістиці найближчим часом забезпечимо регіон достатньою кількістю пального, – пояснює голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Із Словаччини та Австрії в область імпортують лише дизельне пальне та бензин А-95.

– На імпортне пальне дозволена націнка, але не більше 7 грн від закупівельної вартості. Ще минулого тижня ця сума обмежувалася 5 грн. Буквально упродовж цього тижня збільшення постачання пального в область буде відчутним. З дня на день буде відкриватися більше заправок, де продаватимуть нафтопродукти. І не з обмеженням у 10 літрів, – запевняє заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.

Зараз частина АЗС обмежили продаж бензину до 10 літрів за карткою лояльності, інші – взагалі зачинені. На політику компаній обласна військова адміністрація впливати не може. І заспокоює: така ситуація з пальним в області ненадовго. Місцеві оператори вже уклали договори із паливними компаніями ЄС – і купуватимуть нафтопродукти в Словаччині та Австрії. Вже налагоджено процедуру постачання, бензовозів вистачає. В інші регіони країни його не переправлятимуть. Ціну на пальне регулюватиме держава.

Закарпаття у місяць споживає близько 30 тис. тонн нафтопродуктів. Майже 20% з них – це бензин, інше – дизельне пальне. На Закарпатті є кілька операторів, які й досі купували пальне в Європі. Але це були невеликі обсяги – лише 5% від потреби. Дизель донині завозять із сусідньої Румунії, бензин ж брали в Угорщині. Тепер довелося шукати нових постачальників, щоб забезпечити область пальним. У перемовинах із європейськими компаніями допомагав консул Словаччини, який перебуває в Ужгороді. Протокол екстрених дій в області розробили ще в перші дні повномасштабного вторгнення. А після того, як було знищено окремі НПЗ в Україні, невідкладно запустили його, щоб закрити дефіцит внутрішнього транспортування палива до Закарпаття.

– У мирний час наші місцеві підприємці завозили з Європи не більше 5% нафтопродуктів від загальної потреби. Це півтори тисячі тонн. Решта пального потрапляла на закарпатські АЗС через загальнодержавні мережі. Ми розуміли, що рано чи пізно матимемо цю проблему з постачанням нафтопродуктів, яке відбувалося в основному за рахунок російської нафти. І отримаємо цю нестачу. Тому заздалегідь прораховували, наскільки зможемо збільшити об’єми постачання пального до нас з Євросоюзу. Теоретично, це 10-12 тис. тонн палива. Місцеві компанії забезпечать третину частки ринку, – говорить Василь Іванчо.