Мобилизация выполнена на 100%, продление зависит от ситуации на фронте – ВСУ

Общая мобилизация в Украине продлится до 24 мая, а ее продление будет зависеть только от оперативной ситуации на фронте, заявил на брифинге начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

– Более двух месяцев проводится общая мобилизация на территории нашего государства, все показатели выполнены на 100%. Призыв в армию проводится меньшими темпами, поскольку в начале февраля были полностью укомплектованы силы обороны. Сейчас идет только доукомплектование, – подчеркнул он.

Горбач также напомнил, что мобилизация не предусматривает добровольный порядок прибытия на службу.

По его словам, если военнообязанный получил повестку и незаконно уехал за пределы Украины – это уголовная ответственность.

В то же время подчеркнул, что сейчас большинство мобилизованных – это очень мотивированные люди, осознающие свою ответственность перед государством.

С 24 февраля в Украине началась полномасштабная война в результате российской агрессии. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Проходит она в четыре этапа в течение 90 суток на территории всех областей Украины.

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15 марта в Украине началась вторая волна мобилизации, во время которой призывают военных, проходивших срочную службу или служивших по контракту.

Источник: Ukraine Media Centre Kyiv