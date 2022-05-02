Мобілізація виконана на 100%, продовження залежатиме від ситуації на фронті – ЗСУ

Загальна мобілізація в Україні триватиме до 24 травня, а її продовження залежатиме лише від оперативної ситуації на фронті, заявив на брифінгу начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.
– Понад два місяці проводиться загальна мобілізація на території нашої держави, всі показники виконані на 100%. Наразі призов до війська проводиться з меншими темпами, оскільки на початку лютого було повністю укомплектовано сили оборони. Зараз проходить лише доукомплектування, – наголосив він.
Горбач також нагадав, що мобілізація не передбачає добровільний порядок прибуття на службу.
За його словами, якщо військовозобов’язаний отримав повістку і незаконно виїхав за межі України – це кримінальна відповідальність.
Водночас наголосив, що зараз більшість мобілізованих – це дуже мотивовані люди, які усвідомлюють свою відповідальність перед державою.
З 24 лютого в Україні почалася повномасштабна війна внаслідок російської агресії. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.
Відбувається вона в чотири етапи протягом 90 діб на території всіх областей України.
15 березня в Україні почалася друга хвиля мобілізації, під час якої призивають військових, які проходили строкову службу або служили за контрактом.
Джерело: Ukraine Media Centre Kyiv