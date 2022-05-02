Мобілізація виконана на 100%, продовження залежатиме від ситуації на фронті – ЗСУ

Загальна мобілізація в Україні триватиме до 24 травня, а її продовження залежатиме лише від оперативної ситуації на фронті, заявив на брифінгу начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

– Понад два місяці проводиться загальна мобілізація на території нашої держави, всі показники виконані на 100%. Наразі призов до війська проводиться з меншими темпами, оскільки на початку лютого було повністю укомплектовано сили оборони. Зараз проходить лише доукомплектування, – наголосив він.

Горбач також нагадав, що мобілізація не передбачає добровільний порядок прибуття на службу.

За його словами, якщо військовозобов’язаний отримав повістку і незаконно виїхав за межі України – це кримінальна відповідальність.

Водночас наголосив, що зараз більшість мобілізованих – це дуже мотивовані люди, які усвідомлюють свою відповідальність перед державою.

З 24 лютого в Україні почалася повномасштабна війна внаслідок російської агресії. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Відбувається вона в чотири етапи протягом 90 діб на території всіх областей України.

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15 березня в Україні почалася друга хвиля мобілізації, під час якої призивають військових, які проходили строкову службу або служили за контрактом.

Джерело: Ukraine Media Centre Kyiv