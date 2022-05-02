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Факты / Украина

РФ ежедневно штурмует позиции ВСУ: генерал-лейтенант Наев назвал горячие точки

Валентина Летяк редактор ленты
Сергій Наєв

Ситуация на территории, где ведутся боевые действия, сложная, в частности, на Изюмском направлении, в Луганской и Донецкой областях, также в районе Великой Новоселки (поселок на Донетчине, – Ред.). Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

– Противник каждый день пытается штурмовать оборонительные позиции батальонно-тактическими группами. Свое наступление враг поддерживает авиационными ракетными ударами, огнем РСЗО, артиллерией всех калибров и минометами, — подчеркнул он.

По его словам, все военные – от солдат до генерала, – на своем месте сдерживают вражеские наступления.

– Работа по усилению каждой группировки на опасных направлениях продолжается каждый день. Каждый занимается своим делом. Обстановка сложная, но контролируется ВСУ, – заверил Наев.

По данным Генштаба на утро 2 мая, наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Изюмском направлении, а уничтоженные утром два российских катера попадут в сводку общих потерь завтра, 3 мая.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: УНИАН

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