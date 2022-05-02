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Факты / Украина

Еще 300 уничтоженных оккупантов за сутки: Генштаб назвал обновленные потери РФ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Еще 300 уничтоженных оккупантов за сутки: Генштаб назвал обновленные потери РФ

С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла ориентировочно 23 800 своих военных. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 300 оккупантов.

Такие цифры озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Также за минувшие сутки украинские военные оставили российских захватчиков без 22 танков, 48 боевых бронированных машин и двух самолетов.

Другие потери России в войне против Украины:

  • танки – 1048 (+22);
  • боевые бронированные машины – 2 519 (+48);
  • артиллерийские системы – 459 (+8);
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 152 (+1);
  • средства ПВО – 80;
  • самолеты – 194 (+2);
  • вертолеты – 155;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 1 824 (+28);
  • корабли/катера – 8;
  • беспилотники оперативно-тактического уровня – 271 (+26);
  • специальная техника – 38 (+6);
  • крылатые ракеты – 84.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Также в Генштабе добавили, что уничтоженные сегодня утром российские катера попадут в сводку общих потерь завтра, 3 мая.

Полномасштабная война в Украине длится 68 дней. Российские войска наносят ракетные удары по украинским городам, обстреливают жилые районы и другую инфраструктуру.

Сегодня утром российские военные обстреляли элеватор на Днепропетровщине. Прилет вражеской ракеты зафиксировали в восемь утра в Синельниковском районе.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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