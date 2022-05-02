С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла ориентировочно 23 800 своих военных. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 300 оккупантов.
Такие цифры озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Также за минувшие сутки украинские военные оставили российских захватчиков без 22 танков, 48 боевых бронированных машин и двух самолетов.
Другие потери России в войне против Украины:
- танки – 1048 (+22);
- боевые бронированные машины – 2 519 (+48);
- артиллерийские системы – 459 (+8);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 152 (+1);
- средства ПВО – 80;
- самолеты – 194 (+2);
- вертолеты – 155;
- автомобильная техника и автоцистерны – 1 824 (+28);
- корабли/катера – 8;
- беспилотники оперативно-тактического уровня – 271 (+26);
- специальная техника – 38 (+6);
- крылатые ракеты – 84.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Также в Генштабе добавили, что уничтоженные сегодня утром российские катера попадут в сводку общих потерь завтра, 3 мая.
Полномасштабная война в Украине длится 68 дней. Российские войска наносят ракетные удары по украинским городам, обстреливают жилые районы и другую инфраструктуру.
Сегодня утром российские военные обстреляли элеватор на Днепропетровщине. Прилет вражеской ракеты зафиксировали в восемь утра в Синельниковском районе.