С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла ориентировочно 23 800 своих военных. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 300 оккупантов.

Такие цифры озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Также за минувшие сутки украинские военные оставили российских захватчиков без 22 танков, 48 боевых бронированных машин и двух самолетов.

Другие потери России в войне против Украины:

танки – 1048 (+22);

боевые бронированные машины – 2 519 (+48);

артиллерийские системы – 459 (+8);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 152 (+1);

средства ПВО – 80;

самолеты – 194 (+2);

вертолеты – 155;

автомобильная техника и автоцистерны – 1 824 (+28);

корабли/катера – 8;

беспилотники оперативно-тактического уровня – 271 (+26);

специальная техника – 38 (+6);

крылатые ракеты – 84.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Также в Генштабе добавили, что уничтоженные сегодня утром российские катера попадут в сводку общих потерь завтра, 3 мая.

Полномасштабная война в Украине длится 68 дней. Российские войска наносят ракетные удары по украинским городам, обстреливают жилые районы и другую инфраструктуру.

Сегодня утром российские военные обстреляли элеватор на Днепропетровщине. Прилет вражеской ракеты зафиксировали в восемь утра в Синельниковском районе.