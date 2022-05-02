РФ щодня штурмує позиції ЗСУ: генерал-лейтенант Наєв назвав гарячі точки

Ситуація на території, де ведуться бойові дії, складна, зокрема на Ізюмському напрямку, у Луганській та Донецькій областях, також у районі Великої Новосілки (селище на Донеччині, – Ред.). Про це заявив командувач Обʼєднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

– Противник щодня намагається штурмувати оборонні позиції батальйонно-тактичними групами. Свій наступ ворог підтримує авіаційними ракетними ударами, вогнем РСЗВ, артилерією всіх калібрів та мінометами, – наголосив він.

За його словами, усі військові – від солдата до генерала, – на своєму місці стримують ворожі наступи.

– Робота щодо посилення кожного угруповання на загрозливих напрямках триває щодня. Кожен займається своєю справою. Обстановка складна, але контролюється ЗСУ, – запевнив Наєв.

За даними Генштабу на ранок 2 травня, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку, а знищені вранці два російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра, 3 травня.

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