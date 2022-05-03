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Факты / Украина

В Мариуполе российские оккупанты начали раздевать женщин в фильтрационных лагерях — мэр

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Мариуполе российские оккупанты начали раздевать женщин в фильтрационных лагерях — мэр

В фильтрационных лагерях Мариуполя российские оккупанты “для осмотра” начали раздевать женщин. Ранее такое унизительное “обязательство” касалось только мужчин.

Об этом 2 мая в одном из интервью рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он добавил, что таким образом рашисты проверяют, нет ли на теле мариупольцев “националистических” татуировок.

— Раздевают мужчин догола… И женщин уже начали раздевать. Смотрят на наколки, – сообщил Вадим Бойченко.

Мэр Мариуполя также поделился, что процесс так называемой фильтрации может занять несколько дней, недель, а то и месяц.

— Если мы хотим вырваться из города, то попадаем в эту ужасную и унизительную фильтрацию, которая может занимать месяц… Наш сотрудник выезжал в конце марта, и в конце апреля он только дождался этой фильтрации. Только допрос длился 32 часа, без сна, без ничего, — добавил он.

По словам Вадима Бойченко, агрессия и сотни военных преступлений, совершенных в Мариуполе, объясняется тем, что Россия в очередной раз столкнулась с тем, что город не покорился оккупантам.

— Идет моральное подавление, просто давят, уничтожают людей, просто не считают нас за людей… Потому что мы не встретили их с цветами. Город не покорился в 2014 году, не покорился сейчас и непокоренный остался, — подытожил мэр Мариуполя.

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Источник: Україна 24

Фото: Depositphotos

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