У Маріуполі російські окупанти почали роздягати жінок у фільтраціних таборах – мер

У фільтраційних таборах Маріуполя російські окупанти “для огляду” почали роздягати жінок. Раніше таке принизливе “зобов’язання” стосувалося лише чоловіків.

Про це 2 травня в одному з інтерв’ю розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він додав, що у такий спосіб рашисти перевіряють, чи немає на тілі маріупольців “націоналістичних” татуювань.

– Роздягають чоловіків догола… І жінок уже почали роздягати. Дивляться на наколки, – повідомив Вадим Бойченко.

Мер Маріуполя також поділився, що процес так званої фільтрації може тривати кілька днів, тижнів, а то й місяць.

– Якщо ми хочемо вирватися з міста, то потрапляємо в цю жахливу та принизливу фільтрацію, яка може тривати місяць… Наш співробітник виїжджав наприкінці березня, і наприкінці квітня він лише дочекався цієї фільтрації. Тільки допит тривав 32 години, без сну, без нічого

За словами Вадима Бойченка, агресія та сотні воєнних злочинів, скоєних у Маріуполі, пояснюється тим, що Росія вкотре зіткнулася з тим, що місто не буде коритися окупантам.

– Йде моральне пригнічення, просто тиснуть, знищують людей, просто не рахують нас за людей… Тому що ми не зустріли їх із квітами. Місто не скорилося в 2014 році, не скорилося зараз і нескорене залишилося, – підсумував мер Маріуполя.