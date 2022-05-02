В Раде представили план экономического восстановления Украины

В Верховной Раде Украины в понедельник, 2 мая, представили план экономического обновления страны, разработанный правительством и Офисом президента.

Об этом у себя в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он уточнил, что план построен на девяти ключевых принципах:

Полный доступ к рынкам ЕС и Большой семерки, в рамках которого Британия и страны Евросоюза уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. Власти ожидают аналогичных действий со стороны правительств США, Японии, Канады.

Статус кандидата, а затем – полноправное членство в ЕС.

Построение экономики на принципах дерегуляции и либерализации. По большинству лицензий и разрешений уже принят декларативный принцип для бизнеса.

Настройка и расширение логистических маршрутов в западном направлении, для чего между Украиной и Польшей был подписан соответствующий меморандум.

Переход от экспорта сырья к переработке в сельском хозяйстве и металлургии – отраслях, которые дают наибольшую экспортную выручку.

Развитие отечественного ВПК. Речь идет не только о закупке оружия, но и производстве, в том числе за счет трансфера военных технологий.

Самодостаточность в энергетике, которой хотят достичь увеличением добычи собственного газа и развитием атомной энергетики. Ожидается, что завершить процесс удастся за 3-5 лет.

Климатическая модернизация. Создание новых объектов в разных отраслях промышленности должно учитывать принципы зеленой экономики.