В Раде представили план экономического восстановления Украины

В Верховной Раде Украины в понедельник, 2 мая, представили план экономического обновления страны, разработанный правительством и Офисом президента.
Об этом у себя в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он уточнил, что план построен на девяти ключевых принципах:
- Полный доступ к рынкам ЕС и Большой семерки, в рамках которого Британия и страны Евросоюза уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. Власти ожидают аналогичных действий со стороны правительств США, Японии, Канады.
- Статус кандидата, а затем – полноправное членство в ЕС.
- Построение экономики на принципах дерегуляции и либерализации. По большинству лицензий и разрешений уже принят декларативный принцип для бизнеса.
- Настройка и расширение логистических маршрутов в западном направлении, для чего между Украиной и Польшей был подписан соответствующий меморандум.
- Переход от экспорта сырья к переработке в сельском хозяйстве и металлургии – отраслях, которые дают наибольшую экспортную выручку.
- Развитие отечественного ВПК. Речь идет не только о закупке оружия, но и производстве, в том числе за счет трансфера военных технологий.
- Самодостаточность в энергетике, которой хотят достичь увеличением добычи собственного газа и развитием атомной энергетики. Ожидается, что завершить процесс удастся за 3-5 лет.
- Климатическая модернизация. Создание новых объектов в разных отраслях промышленности должно учитывать принципы зеленой экономики.
- Локализация – не менее 60%, то есть обновление Украины по меньшей мере на 60% будет производиться за счет задействования украинских компаний и производителей, что даст толчок экономике, создаст новые рабочие места и оживит предпринимательскую активность.
– Украина очень сильная, а будет еще сильнее после нашей победы, – резюмировал глава Офиса президента.
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