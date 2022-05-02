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Факти / Україна

У Раді представили план економічного відновлення України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Верховна Рада

У Верховній Раді України у понеділок, 2 травня, представили план економічного оновлення країни, розроблений урядом та Офісом президента.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він уточнив, що план побудовано на дев’яти ключових принципах:

  1. Повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки, в межах якого Британія та країни Євросоюзу вже оголосили про відміну імпортних мит на українські товари. Влада очікує на аналогічні дії з боку урядів США, Японії, Канади.
  2. Статус кандидата, а згодом – повноправне членство в ЄС.
  3. Побудова економіки на засадах дерегуляції та лібералізації. За більшістю ліцензій та дозволів уже прийнято декларативний принцип для бізнесу.
  4. Налагодження та розширення логістичних маршрутів у західному напрямку, для чого між Україною та Польщею було підписано відповідний меморандум.
  5. Перехід від експорту сировини до переробки у сільському господарстві та металургії – галузях, які дають найбільшу експортну виручку.
  6. Розвиток вітчизняного ВПК. Йдеться не лише про закупівлю зброї, а й про виробництво, зокрема за рахунок трансферу військових технологій.
  7. Самодостатність в енергетиці, якої хочуть досягти збільшенням видобутку власного газу та розвитком атомної енергетики. Очікується, що завершити процес вдасться за 3-5 років.
  8. Кліматична модернізація. Створення нових об’єктів у різних галузях промисловості має враховувати принципи зеленої економіки.
  9. Локалізація – не менше 60%, тобто оновлення України щонайменше на 60% проводитиметься за рахунок залучення українських компаній та виробників, що дасть поштовх економіці, створить нові робочі місця та пожвавить підприємницьку активність.

– Україна дуже сильна, а буде ще сильнішою після нашої перемоги, – резюмував глава Офісу президента.

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Фото: Depositphotos

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