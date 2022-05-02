У Раді представили план економічного відновлення України

У Верховній Раді України у понеділок, 2 травня, представили план економічного оновлення країни, розроблений урядом та Офісом президента.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він уточнив, що план побудовано на дев’яти ключових принципах:

Повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки, в межах якого Британія та країни Євросоюзу вже оголосили про відміну імпортних мит на українські товари. Влада очікує на аналогічні дії з боку урядів США, Японії, Канади.

Статус кандидата, а згодом – повноправне членство в ЄС.

Побудова економіки на засадах дерегуляції та лібералізації. За більшістю ліцензій та дозволів уже прийнято декларативний принцип для бізнесу.

Налагодження та розширення логістичних маршрутів у західному напрямку, для чого між Україною та Польщею було підписано відповідний меморандум.

Перехід від експорту сировини до переробки у сільському господарстві та металургії – галузях, які дають найбільшу експортну виручку.

Розвиток вітчизняного ВПК. Йдеться не лише про закупівлю зброї, а й про виробництво, зокрема за рахунок трансферу військових технологій.

Самодостатність в енергетиці, якої хочуть досягти збільшенням видобутку власного газу та розвитком атомної енергетики. Очікується, що завершити процес вдасться за 3-5 років.

Кліматична модернізація. Створення нових об’єктів у різних галузях промисловості має враховувати принципи зеленої економіки.