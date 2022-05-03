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Факты / Украина

Россияне обстреляли Авдеевский коксохим, погибли не менее 10 работников

Наташа Тарчевська редактор ленты
Россияне обстреляли Авдеевский коксохим, погибли не менее 10 работников

В Донецкой области в результате российского обстрела Авдеевского коксохимического завода погибли 10 работников, еще 15 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом вечером 3 мая сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он уточнил, что количество жертв может возрасти.

– Эти цифры – оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше, — пояснил Павел Кириленко.

По информации Павла Кириленко, оккупанты обстреляли автобусную остановку: именно там работники завода после работы ждали автобуса, который должен был их развозить домой.

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