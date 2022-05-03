Росіяни обстріляли Авдіївський коксохім, загинуло щонайменше 10 працівників

На Донеччині внаслідок російського обстрілу Авдіївського коксохімічного заводу загинуло 10 працвників, ще 15 отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це ввечері 3 травня повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він уточнив, що кількість жертв може зрости.

– Ці цифри – оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою, – пояснив Павло Кириленко.

За інформацією Павла Кириленка, окупанти обстріляли автобусну зупинку: саме там працівники заводу після роботи чекали на автобус, який мав їх розвозити додому.