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Факти / Україна

Росіяни обстріляли Авдіївський коксохім, загинуло щонайменше 10 працівників

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Росіяни обстріляли Авдіївський коксохім, загинуло щонайменше 10 працівників

На Донеччині внаслідок російського обстрілу Авдіївського коксохімічного заводу загинуло 10 працвників, ще 15 отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це ввечері 3 травня повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він уточнив, що кількість жертв може зрости.

– Ці цифри – оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою, – пояснив Павло Кириленко.

За інформацією Павла Кириленка, окупанти обстріляли автобусну зупинку: саме там працівники заводу після роботи чекали на автобус, який мав їх розвозити додому.

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