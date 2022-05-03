Российские военные разрушили план эвакуации двух тысяч мариупольцев 3 мая.

Об этом в эфире марафона национальных телеканалов сообщил мэр города Вадим Бойченко.

Вывезти людей от Луначарского кольца возле Бердянска в Запорожье должны были сегодня.

Ради эвакуации мариупольцы прибыли в Бердянск еще две недели назад.

– К сожалению, сегодня право определять, кому эвакуироваться, кому жить, а кому умирать, присвоил себе Владимир Путин. Только он лично принимает решение. Мы объявили эвакуацию от Луначарского кольца, но российские войска разрушают планы и не позволяют мариупольцам добраться до Запорожья, – отметил Вадим Бойченко.

В настоящее время та эвакуационная колонна, которая отправилась вчера, 2 мая, движется в сторону Запорожья.

Поскольку операция по спасению людей продолжается, информацию о перемещении колонны власти города предпочитают подавать в ограниченном варианте до ее успешного завершения.

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Всего в Мариуполе эвакуации ожидает еще свыше 100 тыс. населения.

Более 200 человек мирных жителей, а также военные остаются на территории завода Азовсталь.

Напомним, 2 мая с завода Азовсталь удалось вывести более 100 мирных жителей Мариуполя.

Как только эвакуация произошла, объект сразу начала обстреливать вражеская авиация и артиллерия.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 69-е сутки.

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