Росіяни зірвали евакуацію 2 тис. маріупольців – мер

Російські військові зруйнували план евакуації двох тисяч маріупольців 3 травня.
Про це в ефірі марафону національних телеканалів повідомив мер міста Вадим Бойченко.
Вивезти людей від Луначарського кільця біля Бердянська до Запоріжжя мали сьогодні.
Заради евакуації маріупольці прибули до Бердянська ще два тижні тому.
– На жаль, сьогодні право визначати, кому евакуйовуватися, кому жити, а кому вмирати, привласнив собі Володимир Путін. Тільки він особисто ухвалює рішення.
Ми оголосили евакуацію від Луначарського кільця, але російські війська руйнують плани та не дають змоги маріупольцям дістатися Запоріжжя, – зазначив Вадим Бойченко.
Нині та евакуаційна колона, яка вирушила вчора, 2 травня, рухається в бік Запоріжжя.
Оскільки операція щодо порятунку людей ще триває, інформацію про переміщення колони влада міста воліє подавати в обмеженому варіанті до її успішного завершення.
Загалом у Маріуполі на евакуацію очікує ще більше 100 тис. населення.
Понад 200 осіб мирних жителів, а також військові залишаються на території заводу Азовсталь.
Нагадаємо, що 2 травня із заводу Азовсталь вдалося вивести понад 100 мирних жителів Маріуполя.
Щойно евакуація завершилась, об’єкт відразу почала обстрілювати ворожа авіація та артилерія.
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