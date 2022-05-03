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Факти / Україна

Росіяни зірвали евакуацію 2 тис. маріупольців – мер

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Вадим Бойченко

Російські військові зруйнували план евакуації двох тисяч маріупольців 3 травня.

Про це в ефірі марафону національних телеканалів повідомив мер міста Вадим Бойченко.

Вивезти людей від Луначарського кільця біля Бердянська до Запоріжжя мали сьогодні.

Заради евакуації маріупольці прибули до Бердянська ще два тижні тому.

– На жаль, сьогодні право визначати, кому евакуйовуватися, кому жити, а кому вмирати, привласнив собі Володимир Путін. Тільки він особисто ухвалює рішення.

Ми оголосили евакуацію від Луначарського кільця, але російські війська руйнують плани та не дають змоги маріупольцям дістатися Запоріжжя, – зазначив Вадим Бойченко.

Нині та евакуаційна колона, яка вирушила вчора, 2 травня, рухається в бік Запоріжжя.

Оскільки операція щодо порятунку людей ще триває, інформацію про переміщення колони влада міста воліє подавати в обмеженому варіанті до її успішного завершення.

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Загалом у Маріуполі на евакуацію очікує ще більше 100 тис. населення.

Понад 200 осіб мирних жителів, а також військові залишаються на території заводу Азовсталь.

Нагадаємо, що 2 травня із заводу Азовсталь вдалося вивести понад 100 мирних жителів Маріуполя.

Щойно евакуація завершилась, об’єкт відразу почала обстрілювати ворожа авіація та артилерія.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 69-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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