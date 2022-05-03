Росіяни зірвали евакуацію 2 тис. маріупольців – мер

Російські військові зруйнували план евакуації двох тисяч маріупольців 3 травня.

Про це в ефірі марафону національних телеканалів повідомив мер міста Вадим Бойченко.

Вивезти людей від Луначарського кільця біля Бердянська до Запоріжжя мали сьогодні.

Заради евакуації маріупольці прибули до Бердянська ще два тижні тому.

– На жаль, сьогодні право визначати, кому евакуйовуватися, кому жити, а кому вмирати, привласнив собі Володимир Путін. Тільки він особисто ухвалює рішення.

Ми оголосили евакуацію від Луначарського кільця, але російські війська руйнують плани та не дають змоги маріупольцям дістатися Запоріжжя, – зазначив Вадим Бойченко.