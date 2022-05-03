Сценарии полной деблокады Мариуполя и зачем Путину оккупированные территории – интервью Авакова

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью ответил на несколько важных вопросов, а именно насчет Мариуполя, оккупации Херсона и как Россия хочет использовать захваченные территории. Подробнее — читайте на Фактах ICTV.

— Каковы сценарии полной деблокады Мариуполя и когда Россия предпримет попытки захвата города и наступления?

— Для начала скажу о том, что даже тот факт, что начинается освобождение гражданских — детей и женщин, уже хороший знак. Второе: вряд ли нужно обманываться, что Путин отступит от Мариуполя по каким-либо другим причинам, кроме как под действием наших вооруженных сил. Поэтому военная деблокада Мариуполя может быть только вопросом контрнаступательной операции наших сил.

Прямо сейчас из военной ситуации, которую мы наблюдаем на фронте, это не видно. Но не значит, что этого не будет завтра. Когда речь шла о заблокированном нашем гарнизоне в Мариуполе, когда речь шла об одной неделе, о двух, мы там прогнозировали и думали, сколько ребятам еще надо продержаться. А сейчас, когда этот подвиг уже практически двухмесячный, ни я, ни кто-то другой не возьмется сказать, сколько это будет продолжаться еще. И я бы не исключал вариант, что наш гарнизон будет держаться там до той поры, пока наше фронтальное наступление не подойдет к Мариуполю. Наверное, это базовый сценарий.

Есть еще сценарии, о которых хочется думать, хочется верить. При посредничестве ООН или Папы Римского и еще каких-то международных лидеров, Эрдогана и прочих. Но мы имеем дело с Путиным, человеком другого качества, нежели воспринимается у нас в обществе, и я бы на это не рассчитывал. Надо стараться сделать все, чтобы ушли гражданские, чтобы мы могли, в гуманитарных наших целях, брать оттуда и эвакуировать раненых. Тогда бойцы уже будут держаться.

— Это какая-нибудь принципиальная задача для Путина — продолжать наступление? Потому что Мариуполь все время оставался свободным, прогрессивным городом?

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— Для Путина это так и есть. Это вопрос, как он его обозначил в своем выступлении – денацификации. Это та бредовая мысль, которая его преследует. Там, в его понимании, находится центр националистических батальонов. Батальон Азов, который мы создавали еще в 2014 году. И Мариуполь, почему Путин так на него давит, это один из самых успешных городов после начала войны, после 2014 года.

Несмотря на линию фронта, обстрел градами и так далее, а Мариуполе была средняя заработная плата выше, чем в Киеве, вдумайтесь в это. Это был город растущий, процветающий, красивый — до прихода “русского мира”. Поэтому для него так важно было захватить Мариуполь, дополнительно бонусом еще и разбить наши добробаты, которые там дислоцируются. Там Вооруженных сил регулярных больше. А добробаты — тоже не совсем. Ведь Азов — это воинская часть Национальной гвардии. Но в его понимании — так он себе нарисовал. И поэтому такая жестокость в Мариуполе, в Харькове в том числе, что не укладывается ни в какую логику. Для этой логики есть только один ключ, только наша сила, наши Вооруженные силы. Ми не должны на его разум или благородство рассчитывать, боже упаси.

– Зачем Путину оккупация Херсона? Как Россия хочет использовать эту украинскую территорию?

— Я бы вообще, знаете, как на это реагировал? У Путина могут быть любые мысли, он еще когда был КГБистом, и возглавлял 5-е управление КГБ Российской Федерации, главной задачей было восстановить Советский Союз. С тех пор, когда он был начальником департамента управления КГБ, у него эта мысль засела, он хочет восстановить Советский Союз. Хочет добавлять по-тихоньку всех, начиная от “Азиатского подбрюшья”, как говорил Солженицин, заканчивая, конечно же, Украиной, Молдовой, странами Балтии и всеми остальными. И в этом параноидальном действии он постоянно идет вперед. Ему кажется, что вот, он захватил Крым, вот, он захватил две области, вот, почему бы и Херсон не захватить. Потому что Херсон и область обеспечат ему коридор к Ростову и Крыму и, по сути, заблокируют Украину от Азовского моря. И у него такие планы, самые большие.

Как он когда-то выразился в интервью: а зачем мир, где не будет Российской Федерации? Это человек с абсолютно травмированной психикой, и нам рассуждать, что он хочет и думает… Нам важно понимать, как он думает, но ориентироваться на это совершенно не стоит. Нам следует ориентироваться на свои силы, и у нас это получается последние два месяца. У Путина совершенно нет прогресса в тех целях, которые он поставил. Он поставил цель разобщить западный мир – у него не получилось. Мы имеем невероятный уровень консолидации западного мира против агрессии. По сути, мы имеем новую — антигитлеровскую тогда, а сейчас антипутинскую — коалицию. Прообраз которой собрался в Рамштайне – 43 министра обороны. Сегодня 43 министра обороны, а завтра соберутся 43 руководителя стран. По сути, новая антифашистская, антирашистская коалиция.

Второе – он нападением на Украину хотел усилить Россию. Усилил? Тот зубодробительный пакет санкций, который западный мир предложил в ответ на его агрессию, он чудовищно ослабил Россию, ее финансовый и экономический потенциал. Думаю, самое малое, что мы видим, что там очереди появились за сахаром, и что нельзя купить новый айфончик. Думаю, что в стратегических отраслях промышленности мы будем видеть чудовищное отставание России. Эмбарго на энергоносители – газ и уголь российский — приведет к тому, что поступление в российский бюджет будет снижаться. Не так быстро, как нам хотелось бы, к сожалению. Потому что Европа была близорукой и поставила себя в слишком большую зависимость от России, но сейчас прозрела.