Британская разведка в четверг, 5 мая, опубликовала карту, на которой показала, как изменилась расстановка сил в войне, которую развязала Российская Федерация против Украины.

Согласно опубликованным данным, несмотря на попытки штурма российских агрессоров, украинские военные продолжают защищать Азовсталь в Мариуполе и прячущихся там мирных жителей.

В то же время Украина пошла в контратаку на Юге и Востоке страны, пытаясь оттеснить российских захватчиков.

При сравнении карт за 4 и 5 мая становится видно, что британская разведка отмечает два новых места удара в Украине – под Херсоном и в Изюме.

Азовсталь держится, Украина контратакует на Юге и Востоке – карта Минобороны Британии / 2 фотографии

Напомним, что Факты ICTV ежедневно обновляют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Фото: Міноборони Британії