Британська розвідка у четвер, 5 травня, опублікувала карту, на якій показала, як змінилася розстановка сил у війні, яку розв’язала Російська Федерація проти України.

Згідно з опублікованими даними, незважаючи на спроби штурму російських агресорів, українські військові продовжують захищати Азовсталь у Маріуполі і мирних жителів, які там ховаються.

Водночас Україна пішла у контратаку на Півдні та Сході країни, намагаючись відтіснити російських загарбників.

При порівнянні карт за 4 та 5 травня стає видно, що британська розвідка відзначає два нові місця удару в Україні – під Херсоном та в Ізюмі.

Азовсталь тримається, Україна контратакує на Півдні та Сході – карта Міноборони Британії / 2 фотографии

Нагадаємо, що Факти ICTV щоденно оновлюють інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Фото: Міноборони Британії