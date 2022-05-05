Генерал Ричард Даннатт, бывший начальник генштаба британской армии, заявил, что штурм Азовстали — это попытка России добиться хоть какой-то победы к такому важному для россиян празднику 9 мая.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, российские войска возобновили прямое наступление на Азовсталь, чтобы попытаться подавить оставшиеся части украинского сопротивления. Это необходимо для того, чтобы в понедельник, 9 мая, заявить, что они захватили Мариуполь, а значит, заполучили свой сухопутный коридор из оккупированного Крыма через Донбасс в Россию.

Генерал Ричард Даннатт называет ситуацию в Мариуполе большой трагедией. По его словам, некоторые мирные жители могут выйти из города во время договоренных дней по прекращению огня, но для находящихся там солдат, перспектива очень мрачная.

Генерал считает, что президент России Владимир Путин в состоянии объявить о победе, потому что у него есть контроль над государственными СМИ.

— Он может говорить то, что ему нравится. И, к сожалению, большая часть россиян поверит тому, что он говорит, — сказал Даннатт.

Бывший начальник генштаба британской армии называет войну России в Украине попыткой геноцида.

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Даннат считает, что перспективы эндшпиля для украинцев довольно мрачны, сказав: Печальная реальность такова, что в какой-то момент, надеюсь, в недалеком будущем, будет какая-то форма всеобщего прекращения огня, и война остановится там, где она идет.

— [Русские] не уйдут по своей воле. И никто не собирается их выбрасывать. НАТО и Запад не собираются проводить операцию в иракском стиле, чтобы выкинуть русских из Украины, как Саддама Хусейна выкинули из Кувейта. Этого просто не произойдет, — заявил британский генерал

По его словам, возможно, придется осознать новый статус-кво, когда 10-15% Украины будут оккупировано русскими, и с этим ничего нельзя будет поделать.

Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 71-е сутки.

За ситуацией в городах и регионах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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