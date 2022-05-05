Генерал Річард Даннатт, колишній начальник генштабу британської армії, заявив, що штурм Азовсталі – це спроба Росії здобути хоч якусь перемогу до такого важливого для росіян свята 9 травня.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News.

За його словами, російські війська відновили прямий наступ на Азовсталь, щоб спробувати придушити решту українського опору. Це необхідно для того, щоб у понеділок, 9 травня, заявити, що вони захопили Маріуполь, а отже, придбали свій сухопутний коридор з окупованого Криму через Донбас до Росії.

Генерал Річард Даннатт називає ситуацію у Маріуполі великою трагедією. За його словами, деякі мирні жителі можуть вийти з міста під час домовлених днів з припинення вогню, але для солдатів, що перебувають там, перспектива дуже похмура.

Генерал вважає, що президент Росії Володимир Путін може оголосити про перемогу, тому що у нього є контроль над державними ЗМІ.

– Він може казати те, що йому подобається. І, на жаль, більшість росіян повірить тому, що він каже, – сказав Даннатт.

Колишній начальник генштабу британської армії називає війну Росії в Україні спробою геноциду.

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Даннат вважає, що перспективи ендшпілю для українців досить похмурі, сказавши: Сумна реальність така, що в якийсь момент, сподіваюся, в недалекому майбутньому буде якась форма загального припинення вогню, і війна зупиниться там, де вона йде.

– [Росіяни] не підуть з власної волі. І ніхто не збирається їх викидати. НАТО та Захід не збираються проводити операцію в іракському стилі, щоб викинути росіян з України, як Саддама Хусейна викинули з Кувейту. Цього просто не станеться, – заявив британський генерал.

За його словами, можливо, доведеться усвідомити новий статус-кво, коли 10-15% України буде окуповано росіянами, і з цим нічого не можна вдіяти.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 71-шу добу.

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