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Факты / Украина

Денисенко рассказал, чем важно контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях

Анастасия Гевко редактор ленты
Вадим Денисенко

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, почему настолько важным является контрнаступление Вооруженных сил Украины именно на Харьковском и Изюмском направлениях.

– То, что мы переходим в контрнаступление на таких сложных направлениях, как Харьковское – а мы знаем, что в последнее время было отбито несколько сел в области настолько, что в определенных направлениях они больше не могут обстреливать Харьков, – это огромный плюс. Ну и то, что Изюм – мы знаем, что это ключевая дорога на Славянск и Краматорск, – сказал Денисенко в эфире телемарафона.

Он уточнил, что наступление украинских защитников на этих направлениях означает, что россиянам не удаются их ключевые замыслы.

– И не будем забывать, что непосредственным куратором Изюмского направления является никто иной, как руководитель Генштаба РФ и человек, который был одним из главных идеологов и разработчиков этой войны, генерал Герасимов, – отметил советник главы МВД.

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