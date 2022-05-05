Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, чому настільки важливим є контрнаступ Збройних сил України саме на Харківському та Ізюмському напрямках.

– Те, що ми переходимо у контрнаступ на таких складних напрямках, як Харківський – а ми знаємо, що останнім часом було відбито кілька сіл в області настільки, що у певних напрямках вони більше не можуть обстрілювати Харків – це величезний плюс. Ну і те, що Ізюм – ми знаємо, що це ключова дорога на Слов’янськ та Краматорськ, – сказав Денисенко в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що наступ українських захисників на цих напрямках означає, що росіянам не вдаються їхні ключові задуми.

– І не забуватимемо, що безпосереднім куратором Ізюмського напрямку є ніхто інший, як керівник Генштабу РФ та людина, яка була одним із головних ідеологів та розробників цієї війни, генерал Герасимов, – зазначив радник голови МВС.