NFT с Джавелинами и Призраком Киева: как IT-специалисты из Украины заработали для ВСУ 3 млн грн

Май, 05 в 18:36

Электронные картинки с Джавелинами и Призраком Киева покупали интернет-пользователи по всему миру, за трое суток удалось собрать $115 тысяч.

Девелоперы сразу договорились – все до копейки отдадут украинской армии.

Это история о том, как айтишники из Украины и США создали шесть электронных картинок NFT, которые продали на специальном аукционе, а деньги задонатили Вооруженным силам Украины.

Сейчас смотрят

Тема NFT для многих – космос. Понять, что есть картинки в интернете, которые могут стоить тысячи и даже миллионы долларов, затруднительно.

Так кто и зачем их покупает, и может ли новое увлечение интернет-пользователей навсегда изменить наше представление о вселенной — эксклюзивное интервью Фактам ICTV авторов NFT и организаторов проекта помощи ВСУ.

Авторы NFT:

Юлия Куцеконь — 3D character artist

Никита Лебедев – Central Software Bureau, Co-Founder

Эдуард Данилко – Central Software Bureau, Co-Founder

Павел Бендус — Universe-Product Manager

Читайте Сайт Факты ICTV запускает уникальную коллекцию NFT

— Юля, вы вместе с командой создали коллекцию NFT в поддержку украинской армии, которую продали за $115 тысяч! Xто такое NFT?

Правильно ли я понимаю, что это какие-то картинки в электронном варианте, которые нельзя пощупать, в реальном мире их не существует, в отличие от картин, которые мы видим в музеях? Если это так, то почему это стоит так дорого? И, кстати, за сколько можно продать эти NFT, есть какой-то предел?

— NFT двумя словами – это цифровое искусство. Да, его нельзя ни щупать, ни пробовать на вкус, ничего с ним поделать в нашем реальном мире мы не можем. NFT может стоить как очень дешево, так и очень дорого. Почему это так, пока для себя я ответа не нашла, и, думаю, что многие пока не могут понять этот феномен. Например, было известно, что цифровой коллаж был продан, кажется, несколько лет назад, а может и меньше, примерно за $70 млн! В то время, когда работа Бэнкси, известного художника, была продана в этом году, кажется, только за €20 млн евро.

— Кто те люди, которые покупают NFT? Зачем их покупают, где их размещают? Я даже слышала, что NFT подчеркивает статус человека, купившего его, иногда ими даже кичатся, да?

Можно ли NFT прикрепить на свой профиль в инстаграмме вместо аватарки, и все будут видеть, что ты богатый человек? Покупают ли это какие-то ценители электронного искусства?

— Эти NFT покупают ценители криптовалют, в основном молодые, богатые люди. Да, картинку, видео, можно поставить себе на аватарку.

Я знаю, что сейчас есть целые виртуальные вселенные, где расположены магазины известных брендов, где есть известные рестораны, и люди могут просто приходить туда, заказывать, и эту еду будут привозить домой.

Это вообще что-то новое, и чтобы как-то себя идентифицировать в этой новой виртуальной вселенной, люди покупают 2D-картинки – ставят на аватарку, или 3D-персонажей, которые потом могут быть использованы в этой вселенной этим человеком. Это твой виртуальный лук.

— А может ли простота картинки повлиять на ее стоимость? Я слышала, что примитивную картинку, по мнению таких неценителей электронного искусства, как я, можно продать за миллион долларов?

– А можно и за два!

– Были такие случаи?

– Да, такие случаи были, и объяснить это сейчас невозможно. Можно видеть примеры того, что люди покупают картинку камешка за $2 млн, а такую ​​картинку может сделать ребенок лет трех.

Current #EtherRock Price Floor: Ξ305 Ether ($1,018,898.25) Rock ID 62 Ξ305 Eth

Rock ID 57 Ξ325 Eth

Rock ID 89 Ξ333 Eth

Rock ID 38 Ξ345 Eth

Rock ID 48 Ξ666 Eth

Rock ID 66 Ξ666 Eth

Rock ID 77 Ξ777 Eth Recent Sales

Ξ400 Eth 25 mins ago

Ξ250 Eth 16 hrs ago ATH

Ξ400 Eth 25 mins ago pic.twitter.com/CwXAxtJHW8 — EtherRock Price (@etherrockprice) August 23, 2021

– Что именно вы создали для Вооруженных сил Украины? Картинок было шесть, что изображено на вашей?

– На этой картинке изображен мужчина без стержня. Оригинальная работа Сергея Шаулиса, харьковского скульптора, проживающего в моем родном Харькове, который находится почти постоянно под обстрелами рашистов. Эта работа о разорении, опустошенности каждого из нас, каждого из украинцев. Но это опустошение может быть наполнено надеждой на спасение, и эту надежду нам дают наши доблестные воины, которые сейчас защищают нашу с вами свободу.

— Насколько я знаю, вы сейчас с еще несколькими художниками эвакуировались из Харькова, живете в арендованном доме, при этом создали коллекцию, которую продали более чем за сто тысяч долларов. Не приходило ли в голову какую-то часть вырученных средств взять себе? Не жалко ли было отдавать такие большие деньги?

— Нет, совсем не жалко, потому что я считаю, что каждая копейка, которая была передана на армию, приближает всех нас к вожделенной победе!

НИКИТА ЛЕБЕДЕВ:

— А как вообще возникла идея создать коллекцию NFT для украинской армии?

— Идея возникла примерно через день-полтора после начала войны. Мы пришли в себя, собрались. Очевидно, что нужно начинать что-то делать! Выбор пал на NFT, потому что с Пашей, Эдиком мы работаем над криптпроектами, и сделать какой-то дроп, NFT для нас не представляет проблем. У нас в компании есть люди, которые перекрывают все компетенции, у нас есть опыт создания таких проектов, и мы хотели быстро запустить какой-то проект, чтобы быстро собрать, потому что не было понятно, когда отключиться интернет, свет. Поэтому мы действовали быстро и поэтому такой результат – мы сделали коллекцию где-то за три дня.

– Что такое NFT? Объясните для людей, которые в этом не разбираются.

— NFT — это современный цифровой актив, и на самом деле, NFT — не обязательно просто картинка, NFT может быть файлом. Это может быть картинка, аудиофайл, видеофайл.

Суть в том, что NFT хранится на блокчейне, соответственно, вся история каких-либо покупок, продаж этих NFT, перемещений их от одного пользователя к другому видима, потому что хранится на блокчейне, и все эти данные могут проверить.

Таким образом достаточно просто проверить NFT на правдивость, будь то уникальность, скажем. Если в живом мире есть картина, та же Мона Лиза, то есть целые отдельные профессии — люди, занимающиеся тем, что отличают оригинал от подделки.

На блокчейне это сделать гораздо проще, потому что весь код, представляющий эту картинку или файл, он доступен для всех, это может сделать любой, кто разбирается в тематике – зайти, проверить и узнать насколько эта NFT является тем, что она из себя представляет.

— А эксклюзивность NFT – обязательное условие?

– Все зависит от того, какую цель преследовал автор, когда создавал эту NFT. Это как с книгой, может быть суперуникальная книга, с автографом, одна в своем роде, или это может быть просто книга с энным тиражом. Так же с этими картинками! Они могут быть одинаковыми, однако их есть лимитированное количество, и это количество, лимитированность определяет сам автор, когда создает NFT.

– И эта эксклюзивность сказывается на цене NFT?

— В определенной степени да, чем меньше этих NFT, тем больше они имеют некую уникальность. Но также очень зависит, будет ли NFTшка популярной от того, кто автор и кто ее запускает.

– Кто был автором вашей коллекции? Это волонтеры, насколько я знаю, работали безвозмездно?

– Да, разработкой NFT, самого арта, занялись наши коллеги. Мы пытались сделать все как можно скорее, написали коллегам. Все, кто захотел, имели желание – подключились. Все было на волонтерских началах.

– Это все украинцы?

– Не только! Очень большую поддержку нам оказали наши партнеры из Америки. Один коллега очень помог с разработкой артов. У нас было шесть NFT — три из них были статическими картинками, а три анимированными — и он очень сильно помог в разработке этих анимированных NFT. Поэтому приобщились практически все, и все хотели чем-нибудь помочь.

— Тогда перечислите, кто еще присоединился к созданию NFT — украинцы, американцы, кто еще?

– Украинцы и американцы. В нашем кругу так сложилось, что работает большая команда из Украины и партнеры из Америки.

ЭДУАРД ДАНИЛКО:

— Какую задачу ставили авторам, обязательно ли это была тематика об Украине, украинской армии или любая?

– Мы пытались покрыть всех людей, которые будут жертвовать деньги – пытались покрыть тему искусства, вооружения. На тот момент это было популярно, да и сейчас популярно. Например, американцы очень любят джавелины, и мы не могли обойти это стороной и, в общем-то, это сейчас очень полезная штука. Мы пытались создать разные модели для разных людей, поэтому их было несколько штук. А анимированные модели мы добавили, потому что в мире NFT динамические вещи ценятся чуть больше, возможно потому, что они интереснее выглядят.

– Что охотнее покупали?

– На тот момент у нас была модель Призрака Киева (легендарный образ, сборный образ украинского летчика, который наводит ужас на вражескую российскую авиацию, – Ред.), он тогда разлетелся по всему миру, о нем знали все и сейчас, думаю, знают. Больше всего было на модели Призрака Киева.

— Никита Лебедев, а что покупатели делают с этими NFT, где их размещают? Его можно прикрепить на аватарку или электронный кошелек, чтобы было понятно, насколько ты платежеспособен? Где ими хвалятся?

– Даже на Apple watch!

ЭДУАРД ДАНИЛКО:

— Это зависит от NFT, формата файла, потому что есть NFT, которые созданы для profile — аватарок — в каких-то соцсетях в WhatsApp, Telegram, они имеют специальный размер, они квадратные, например, чтобы все уложилось в круг Telegram или Twitter. А есть другой тип NFT, который не всегда так “укладывается”, и они созданы для других вещей. В случае с нашими NFT у нас не было задачи сделать их как profile picture, поэтому я не знаю, может, кто-то и ставил, мы за этим на тот момент уже не следили, потому что война, и мы свое дело сделали и пошли думать, что можно делать далее.

ПАВЕЛ БЕНДУС:

– В любом случае эти NFT видимы в кошельках людей, которые их покупали, то есть другие люди их могут увидеть в тех кошельках.

– А рассчитывались электронными деньгами? Как вы эти деньги перечисляли на нужды украинской армии?

— Когда мы начали собирать, мы решили собирать полностью в криптовалюте и думали, каким образом и куда их перечислить. И так сложилось, что буквально в тот период, когда мы совершили запуск, Министерство цифровой трансформации Украины обнародовало официальные криптокошельки, на которые можно было сбрасывать поддержку, что мы потом и сделали. Все деньги, вся криптовалюта поступила нам с продаж на кошелек, к которому имели доступ несколько человек — это были мы и наши партнеры из Америки, то есть такой общий кошелек, из которого ты просто так не можешь куда-то деньги послать. Для того чтобы их послать, это должны подтвердить все люди, имеющие доступ к этому кошельку, такова общая транзакция. И потом такой совместной транзакцией мы переслали все деньги на счет Министерства цифровой трансформации.

— А что это за аукцион такой, где продают NFT, как там их разместить, какие условия, есть ли начальная цена, которая потом растет, или цена постоянная?

НИКИТА ЛЕБЕДЕВ:

— Для этого проекта мы сделали свои собственные smart-контракты, которые относительно просты, а также свой сайт. Аукцион запустили самостоятельно, и это была продажа с константной ценой, то есть NFT стоили по 0,06 эфира, их было шесть видов. Люди могли заходить и покупать их у нас на сайте. Но в мире NFT, когда ты покупаешь какую-нибудь NFT, она приходит к тебе на кошелек, и ты можешь торговать ею и на других площадках, таких как OpenSea и т.д. И там уже люди могут их дальше перепродавать. Но мы начинали продавать со своего личного сайта.

– А какова цена ваших NFT?

– 0,06 эфира – это где-то $160 было на тот момент.

— А один NFT можно было купить несколько раз?

– Да, каждую NFT люди могли купить несколько раз. Также мы продавали bandel, то есть коллекцию из всех шести, которую люди могли купить одной транзакцией.

— А география покупателей – все страны мира или только Украина?

— Покупателей мы не отслеживали, потому что в криптомире все построено на транзакциях и не видно, откуда покупают. Но, судя по нашему кругу знакомых и связей, я думаю, что было большинство с Запада и США.

– А вы видели, сколько участников пришло на этот аукцион?

ПАВЕЛ БЕНДУС:

— Участников не проверяли, но мы смотрели, сколько продались NFT, и в общей сумме NFT продались 668 раз.

– Это круто! А вы на какую сумму рассчитывали?

ЭДУАРД ДАНИЛКО:

— Мы рассчитывали на сумму больше нуля, я вам так скажу, потому что на второй, третий день войны каждая копейка имела смысл, и если бы все собирали по копейке, это была бы большая сумма. Даже сто тысяч с копейками, которые мы собрали — нас эта сумма полностью удовлетворяла, потому что на это многое можно купить.

ПАВЕЛ БЕНДУС:

– Это сумма, которую мы бы никак не потянули в одиночку, поэтому, в любом случае, результатом мы удовлетворены.

— А было желание какой-нибудь процент себе забрать, один или три, так называемые менеджерские?

НИКИТА ЛЕБЕДЕВ:

— Нет, об этом тогда никто не думал, думали только, как еще из своих собственных разве что докинуть!

ЭДУАРД ДАНИЛКО:

– Да, потому что мы эту коллекцию сами же минтили из наших электронных кошельков. Мы не только ее создали, но и по факту задонатили в наш донат.

– Вы эти деньги перечислили в Министерство цифровой трансформации, а они куда?

ПАВЕЛ БЕНДУС:

– Знаем, что на нужды ВСУ. На какие конкретно нужды, нам неизвестно. Но кошелек проверен, его изложил сам Федоров (министр цифровой трансформации, — Ред.), и очень много людей присылали туда помощь. Поэтому мы, собственно, решили, что это самый простой способ донести деньги до конечной цели.

– И это не последний проект, да?

НИКИТА ЛЕБЕДЕВ:

— Сейчас мы начинаем работать, уже даже в процессе над следующим дропом под этим же брендом Stand with Ukraine.community, и мы планируем, чтобы он был посвящен Мариуполю. Мы сейчас определяемся, какие там будут artы, как будет выглядеть сам дроп, готовимся к нему.

– Это будут картинки, фото, видео? Вы определились с форматом NFT?