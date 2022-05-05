За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще две сотни российских захватчиков.
За время полномасштабной войны в Украине личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 24,7 тыс.
Вооруженные силы Украины уничтожили 15 вражеских танков, 41 боевую бронированную машину, а также еще 40 автомобилей и автоцистерн, восемь единиц артиллерийских систем, шесть единиц реактивных систем залпового огня и две единицы средств противовоздушной обороны.
В небе над Украиной украинские защитники сбили два самолета, девять беспилотников и две крылатые ракеты.
Общие потери РФ на 5 мая 2022 года
- личного состава – около 24,7 тыс. (+200),
- танков ‒ 1 092 (+15),
- боевых бронированных машин ‒ 2 651 (+41),
- артиллерийских систем – 499 (+8),
- РСЗО – 169 (+6),
- средств ПВО – 83 (+2),
- самолетов – 196 (+2),
- вертолетов – 155,
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 907 (+40),
- кораблей (катеров) – 10,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 312 (+9),
- специальной техники – 38,
- крылатых ракет – 89 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 71-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ