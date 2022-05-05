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Факты / Украина

Танки, самолеты и беспилотники: какие потери понесла РФ в Украине на 71-е сутки войны

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще две сотни российских захватчиков.

За время полномасштабной войны в Украине личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 24,7 тыс.

Вооруженные силы Украины уничтожили 15 вражеских танков, 41 боевую бронированную машину, а также еще 40 автомобилей и автоцистерн, восемь единиц артиллерийских систем, шесть единиц реактивных систем залпового огня и две единицы средств противовоздушной обороны.

В небе над Украиной украинские защитники сбили два самолета, девять беспилотников и две крылатые ракеты.

Общие потери РФ на 5 мая 2022 года

  • личного состава – около 24,7 тыс. (+200),
  • танков ‒ 1 092 (+15),
  • боевых бронированных машин ‒ 2 651 (+41),
  • артиллерийских систем – 499 (+8),
  • РСЗО – 169 (+6),
  • средств ПВО – 83 (+2),
  • самолетов – 196 (+2),
  • вертолетов – 155,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1 907 (+40),
  • кораблей (катеров) – 10,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 312 (+9),
  • специальной техники – 38,
  • крылатых ракет – 89 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 71-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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