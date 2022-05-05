За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще две сотни российских захватчиков.

За время полномасштабной войны в Украине личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 24,7 тыс.

Вооруженные силы Украины уничтожили 15 вражеских танков, 41 боевую бронированную машину, а также еще 40 автомобилей и автоцистерн, восемь единиц артиллерийских систем, шесть единиц реактивных систем залпового огня и две единицы средств противовоздушной обороны.

В небе над Украиной украинские защитники сбили два самолета, девять беспилотников и две крылатые ракеты.

Общие потери РФ на 5 мая 2022 года

личного состава – около 24,7 тыс. (+200),

танков ‒ 1 092 (+15),

боевых бронированных машин ‒ 2 651 (+41),

артиллерийских систем – 499 (+8),

РСЗО – 169 (+6),

средств ПВО – 83 (+2),

самолетов – 196 (+2),

вертолетов – 155,

автомобильной техники и автоцистерн – 1 907 (+40),

кораблей (катеров) – 10,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 312 (+9),

специальной техники – 38,

крылатых ракет – 89 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 71-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ