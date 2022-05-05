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Факти / Україна

Танки, літаки та безпілотники: яких втрат зазнала РФ в Україні на 71-шу добу війни

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Упродовж минулої доби українські військові ліквідували ще дві сотні російських загарбників.

Загалом за час повномасштабної війни в Україні особовий склад армії РФ скоротився орієнтовно на 24,7 тис.

Крім того, Збройні сили України знищили 15 ворожих танків, 41 бойову броньовану машину, а також ще 40 автомобілів та автоцистерн, вісім одиниць артилерійських систем, шість одиниць реактивних систем залпового вогню та дві одиниці засобів протиповітряної оборони.

У небі над Україною українські захисники збили два літаки, дев’ять безпілотників та дві крилаті ракети.

Загальні втрати РФ на 5 травня 2022

  • особового складу – близько 24,7 тис. (+200),
  • танків ‒ 1 092 (+15),
  • бойових броньованих машин ‒ 2 651 (+41),
  • артилерійських систем – 499 (+8),
  • РСЗВ – 169 (+6),
  • засобів ППО – 83 (+2),
  • літаків – 196 (+2),
  • гелікоптерів – 155,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1 907 (+40),
  • кораблів (катерів) – 10,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 312 (+9),
  • спеціальної техніки – 38,
  • крилатих ракет – 89 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 71-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

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