Танки, літаки та безпілотники: яких втрат зазнала РФ в Україні на 71-шу добу війни

Упродовж минулої доби українські військові ліквідували ще дві сотні російських загарбників.

Загалом за час повномасштабної війни в Україні особовий склад армії РФ скоротився орієнтовно на 24,7 тис.

Крім того, Збройні сили України знищили 15 ворожих танків, 41 бойову броньовану машину, а також ще 40 автомобілів та автоцистерн, вісім одиниць артилерійських систем, шість одиниць реактивних систем залпового вогню та дві одиниці засобів протиповітряної оборони.

У небі над Україною українські захисники збили два літаки, дев’ять безпілотників та дві крилаті ракети.

Загальні втрати РФ на 5 травня 2022

особового складу – близько 24,7 тис. (+200),

танків ‒ 1 092 (+15),

бойових броньованих машин ‒ 2 651 (+41),

артилерійських систем – 499 (+8),

РСЗВ – 169 (+6),

засобів ППО – 83 (+2),

літаків – 196 (+2),

гелікоптерів – 155,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 907 (+40),

кораблів (катерів) – 10,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 312 (+9),

спеціальної техніки – 38,

крилатих ракет – 89 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 71-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Related video

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ