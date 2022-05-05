Танки, літаки та безпілотники: яких втрат зазнала РФ в Україні на 71-шу добу війни

Упродовж минулої доби українські військові ліквідували ще дві сотні російських загарбників.
Загалом за час повномасштабної війни в Україні особовий склад армії РФ скоротився орієнтовно на 24,7 тис.
Крім того, Збройні сили України знищили 15 ворожих танків, 41 бойову броньовану машину, а також ще 40 автомобілів та автоцистерн, вісім одиниць артилерійських систем, шість одиниць реактивних систем залпового вогню та дві одиниці засобів протиповітряної оборони.
У небі над Україною українські захисники збили два літаки, дев’ять безпілотників та дві крилаті ракети.
Загальні втрати РФ на 5 травня 2022
- особового складу – близько 24,7 тис. (+200),
- танків ‒ 1 092 (+15),
- бойових броньованих машин ‒ 2 651 (+41),
- артилерійських систем – 499 (+8),
- РСЗВ – 169 (+6),
- засобів ППО – 83 (+2),
- літаків – 196 (+2),
- гелікоптерів – 155,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1 907 (+40),
- кораблів (катерів) – 10,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 312 (+9),
- спеціальної техніки – 38,
- крилатих ракет – 89 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 71-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ