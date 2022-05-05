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Факты / Украина

Второй раз за 4 года: россияне снова захватили в плен бывшего члена экипажа Яны Капу

Татьяна Забожко редактор ленты
Євген Семидоцький

5 мая стало известно о повторном захвате в плен бывшего члена экипажа рейдового буксира Яны Капу Евгения Семидоцкого.

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в плену Евгений находится с марта.

– Сегодня стало известно, что Евгений Семидоцкий задержан и лишен свободы россиянами. Второй раз за последние четыре года, – замечает руководитель области.

Парень проживал в Сватово и работал в пожарно-спасательном отряде местного отделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Населенный пункт Евгений не покидал до последнего, потому что хотел помогать людям.

Евгений Семидоцкий был одним из членов экипажа рейдового буксира Яны Капу, который российские силовики захватили вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

В Украину моряк вернулся 7 сентября 2019 во время масштабного обмена пленными между Украиной и Россией.

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– Жители Луганской области в течение месяцев плена всячески поддерживали Евгения. В частности, дети из Сватовского района изготавливали сине-желтые кораблики, надеясь, что люди в мире помогут украинским морякам вернуться на Родину, – вспоминает Сергей Гайдай.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 71-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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