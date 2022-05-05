Удруге за 4 роки: росіяни знову захопили в полон колишнього члена екіпажу Яни Капу

5 травня стало відомо про повторне захоплення в полон колишнього члена екіпажу рейдового буксира Яни Капу Євгена Семидоцького.

За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, у полоні Євген перебуває з березня.

– Сьогодні стало відомо, що Євген Семидоцький затриманий та позбавлений волі росіянами. Вдруге за останні чотири роки, – зауважує керівник області.

Хлопець проживав у Сватовому та працював у пожежно-рятувальному загоні місцевого осередку Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Населений пункт Євген не покидав до останнього, тому що хотів допомагати людям.

Євген Семидоцький був одним з членів екіпажу рейдового буксира Яни Капу, який російські силовики захопили поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

До України моряк повернувся 7 вересня 2019 року під час масштабного обміну полоненими між Україною та Росією.

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– Жителі Луганської область упродовж місяців полону усіляко підтримували Євгенія. Зокрема, діти зі Сватівського району виготовляли синьо-жовті кораблики, сподіваючись, що люди в світі допоможуть українським морякам повернутися на Батьківщину, – пригадує Сергій Гайдай.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай