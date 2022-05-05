Удруге за 4 роки: росіяни знову захопили в полон колишнього члена екіпажу Яни Капу

5 травня стало відомо про повторне захоплення в полон колишнього члена екіпажу рейдового буксира Яни Капу Євгена Семидоцького.
За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, у полоні Євген перебуває з березня.
– Сьогодні стало відомо, що Євген Семидоцький затриманий та позбавлений волі росіянами. Вдруге за останні чотири роки, – зауважує керівник області.
Хлопець проживав у Сватовому та працював у пожежно-рятувальному загоні місцевого осередку Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Населений пункт Євген не покидав до останнього, тому що хотів допомагати людям.
Євген Семидоцький був одним з членів екіпажу рейдового буксира Яни Капу, який російські силовики захопили поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.
До України моряк повернувся 7 вересня 2019 року під час масштабного обміну полоненими між Україною та Росією.
– Жителі Луганської область упродовж місяців полону усіляко підтримували Євгенія. Зокрема, діти зі Сватівського району виготовляли синьо-жовті кораблики, сподіваючись, що люди в світі допоможуть українським морякам повернутися на Батьківщину, – пригадує Сергій Гайдай.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай