Часть российских военных отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Такие данные находятся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Согласно информации украинской стороны, к такому шагу военнослужащих 38 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии Восточного военного округа подтолкнули значительные потери личного состава.

О своем решении они объявили после отведения в район восстановления.

Сейчас они находятся близко к украинско-российской границе и ждут перемещения в Российскую Федерацию.

Низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением и средствами защиты также имеются и у подразделения боевиков 2 армейского корпуса 8 общевойсковой армии Южного военного округа.

Related video

Подразделения, укомплектованные местными жителями Луганской области, не готовы к выполнению задач.

Боевики по состоянию на 5 мая находятся в одном из населенных пунктов Сватовского района.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 71-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ