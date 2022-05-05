Часть российских военных отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.
Такие данные находятся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Согласно информации украинской стороны, к такому шагу военнослужащих 38 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии Восточного военного округа подтолкнули значительные потери личного состава.
О своем решении они объявили после отведения в район восстановления.
Сейчас они находятся близко к украинско-российской границе и ждут перемещения в Российскую Федерацию.
Низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением и средствами защиты также имеются и у подразделения боевиков 2 армейского корпуса 8 общевойсковой армии Южного военного округа.
Подразделения, укомплектованные местными жителями Луганской области, не готовы к выполнению задач.
Боевики по состоянию на 5 мая находятся в одном из населенных пунктов Сватовского района.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 71-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ