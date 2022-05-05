Частина росіян відмовились від участі у війні й повертаються до РФ – ЗСУ

Частина російських військових відмовились від подальшої участі у бойових діях на території України.

Такі дані є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

За інформацією української сторони, до такого кроку військовослужбовців 38 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії Східного військового округу підштовхнули значні втрати особового складу.

Про своє рішення вони оголосили після відведення до району відновлення.

Нині вони перебувають близько до українсько-російського кордону та чекають на переміщення до Російської Федерації.

Низький морально-психологічний стан, суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту мають також підрозділи бойовиків 2 армійського корпусу 8 загальновійськової армії Південного військового округу.

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Бойовики станом на 5 травня перебувають в одному з населених пунктів Сватівського району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 71-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ