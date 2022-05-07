Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни не пренебрегать правилами безопасности в случае воздушной тревоги.

Об этом он заявил во время вечернего обращения 6 мая.

– Российские войска продолжили обстрелы нашей территории, в том числе ракетные и авиационные удары. Прошу всех наших граждан – и особенно в эти дни – не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей. А также четко соблюдать распоряжения по общественному порядку и комендантскому часу, которые есть в городах и общинах, — сказал президент Зеленский.

Он также отметил соблюдение запрета на посещение лесов в той местности, которые были оккупированы.

— Там сохраняется большая угроза мин и растяжек, которые остались после российских военных, — сказал президент Украины.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны заявили об ожидаемом увеличении обстрелов в течение 8-9 мая со стороны государства-агрессора, поэтому также просили соблюдать правила безопасности в эти дни.

Президент также рассказал, что 6 мая провел встречу с министрами иностранных дел стран Балтии.

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– Они последовательно поддерживают нашу борьбу против российского вторжения. Поддерживают с первого дня. Премного благодарен. И сегодня мы – как всегда – основательно и с пользой для Украины поговорили. Координируем наши шаги для усиления давления на Россию. И это особенно важно сейчас – когда в Европейском Союзе готовят новый, уже шестой санкционный пакет против России, — сказал Зеленский.

Украинский президент также в течение 6 мая презентовал обновленную концепцию развития архитектуры безопасности в мире, чтобы международное сообщество могло быстро реагировать на любые внешние угрозы.

Президент Зеленский за 6 мая также отметил 203 военных ВСУ и 16 военнослужащих Главного управления разведки.