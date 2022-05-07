Президент Володимир Зеленський закликав українців найближчими днями не нехтувати правилами безпеки в разі повітряної тривоги.

Про це він заявив під час вечірнього звернення 6 травня.

– Російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема ракетні і авіаційні удари. Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватись розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є у містах і громадах, – сказав президент Зеленський.

Він також наголосив на дотримуванні заборони на відвідування лісів у тій місцевості, які були окуповані.

– Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишились після російських військових, – сказав президент України.

Раніше в Раді національної безпеки і оборони заявили про очікуване збільшення обстрілів протягом 8-9 травня з боку держави-агресора, тому також просили дотримуватись правил безпеки у ці дні.

Президент також розповів, що протягом 6 травня провів зустріч з міністрами закордонних справ країн Балтії.

Зараз дивляться

– Вони послідовно підтримують нашу боротьбу проти російського вторгнення. Підтримують з першого дня. Дуже вдячний. І сьогодні ми – як і завжди – ґрунтовно і з користю для України поговорили. Координуємо наші кроки задля посилення тиску на Росію. І це особливо важливо зараз – коли в Європейському Союзі готують новий, вже шостий, санкційний пакет проти Росії, – сказав Зеленський.

Український президент також протягом 6 травня презентував оновлену концепцію з розбудови архітектури безпеки у світі, щоб міжнародна спільнота могла швидко реагувати на будь-які зовнішні загрози.

Президент Зеленський за 6 травня також відзначив 203 військових ЗСУ та 16 військовослужбовців Головного управління розвідки.