Рашисти обстріляли евакуаційний автомобіль на Азовсталі, є загиблий та поранені

Військові Російської Федерації обстріляли евакуаційний автомобіль на території заводу Азовсталь в Маріуполі, в результаті чого є загиблий та постраждалі.

Про це на каналі у Telegram в п’ятницю, 6 травня, пише Азов.

– Під час режиму припинення вогню на території заводу Азовсталь росіянами з застосуванням ПТРК було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювали з території заводу. В результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені. Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки під час евакуації цивільного населення, – сказано в повідомленні.

Пізніше з’явились фото наслідків обстрілу, їх також опублікували в Telegram Азова.

Фото: скріншот відео Азова