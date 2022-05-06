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Рашисти обстріляли евакуаційний автомобіль на Азовсталі, є загиблий та поранені

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Рашисти обстріляли евакуаційний автомобіль на Азовсталі, є загиблий та поранені

Військові Російської Федерації обстріляли евакуаційний автомобіль на території заводу Азовсталь в Маріуполі, в результаті чого є загиблий та постраждалі.

Про це на каналі у Telegram в п’ятницю, 6 травня, пише Азов.

– Під час режиму припинення вогню на території заводу Азовсталь росіянами з застосуванням ПТРК було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювали з території заводу. В результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені. Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки під час евакуації цивільного населення, – сказано в повідомленні.

Пізніше з’явились фото наслідків обстрілу, їх також опублікували в Telegram Азова.

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Фото: скріншот відео Азова

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