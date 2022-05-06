С начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине 2014 год ракет. Боевые самолеты врага 2682 раза залетали на украинскую территорию

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, которое сегодня объединил с онлайн-конференцией Brave Ukraine в рамках обращения к политикам Великобритании.

– Очевидно, что Россию раздражает наша близость – Украины и Британии. А значит, это точно означает, что мы действительно сильно защищаем свободу в Европе, — сказал президент.

Он рассказал, что Россия использовала против Украины уже более 2 тысяч ракет.

— В целом за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет. Зафиксировано 2682 появления русских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких “прилетов” — это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры, — сказал президент.

Он сообщил, что только из объектов медицинской инфраструктуры российскими войсками было уничтожено или повреждено около 400 учреждений здравоохранения: больницы, роддома, амбулатории.

– Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которые мы и представить не могли еще несколько месяцев назад. Это практически полное отсутствие лечения для больных раком. Это крайне усложненный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом. Это невозможно провести хирургические операции… Это даже просто нехватка антибиотиков! Вот это последствия российской оккупации, – сказал президент Зеленский.

Он сообщил, что сегодня была продолжена спасательная операция из Мариуполя.

— С помощью Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста. Люди – на пути к безопасной территории, – сказал президент.

По его данным, уже более 150 человек из Азовстали и еще более 300 человек из самого Мариуполя и окрестностей, вышедших на этой неделе гуманитарным коридором, получают всю помощь, которая им сейчас очень нужна. Речь идет о медицинской помощи, восстановлении документов, денежной помощи, связи с родными, с близкими, с семьями и т.д.

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Он сообщил, что российские обстрелы и штурм Азовстали не прекращаются, хотя там остаются гражданские, которых необходимо вывезти оттуда, в том числе женщины и дети.

– Много детей, которые там остались. Просто представьте этот ад! А там дети! Более двух месяцев постоянных обстрелов, бомбардировок, постоянной смерти рядом… Ожидаем действенный режим тишины. Делаем все, чтобы найти решение для спасения наших военных. Героев, которые держат оборону Мариуполя против преобладающего количества оккупантов, — сказал президент.

Он рассказал, что сегодня обратился к участникам донорской конференции высокого уровня, которая прошла в Варшаве.

– Не только на поле боя решается сейчас судьба нашего государства и будущее континента. Но и на экономическом поле, в поле готовности мировых лидеров объединиться, чтобы восстановить Украину после этой войны и дать стабильность и безопасность центру и востоку Европы. Есть результат. Объявлено, что на этой конференции собрано 6,5 миллиарда долларов, — сказал президент.

Он рассказал, что 5 мая состоялся и запуск глобальной инициативы United24, целью которой является объединение людей со всего мира вокруг желания помочь Украине.

Владимир Зеленский сообщил, что с начала войны 11 672 украинских защитников и защитниц были отмечены государственными наградами за мужество и эффективную защиту Украины.

Президент объявил, что перед обращением подписал указ о награждении еще 286 военнослужащих Вооруженных сил Украины.