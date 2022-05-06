З початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні 2014 ракет. Бойові літаки ворога 2682 рази залітали на українську територію

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, яке сьогодні об’єднав з онлайн-конференцією Brave Ukraine в рамках звернення до політиків Великої Британії.

– Очевидно, що Росію дратує наша близькість – України та Британії. А отже, це точно означає, що ми дійсно потужно захищаємо свободу у Європі, – сказав президент.

Він розповів, що Росія використала проти України вже понад 2 тис. ракет.

– Загалом за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет. Зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі. Кожен із таких “прильотів” – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури, – сказв президент.

Він повідомив, що тільки з об’єктів медичної інфраструктури російськими військами було знищено або пошкоджено майже 400 закладів охорони здоров’я: лікарні, пологові будинки, амбулаторії.

– Росія принесла в Україну, у Європу такі проблеми, яких ми й уявити не могли ще кілька місяців тому. Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічні операції… Це навіть просто нестача антибіотиків! Ось це наслідки російської окупації, – сказав президент Зеленський.

Він повідомив, що сьогодні була продовжена рятувальна операція з Маріуполя.

– З допомогою Організації Об’єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Люди – на шляху до безпечної території, – сказав президент.

За його даними, вже понад 150 людей із Азовсталі і ще більш як 300 людей із самого Маріуполя та околиць, які цього тижня вийшли гуманітарним коридором, отримують усю допомогу, яка їм зараз дуже потрібна. Йдеться про медичну допомогу, відновлення документів, грошову допомогу, звʼязок з рідними, з близькими, з сім’ями тощо.

Related video

Він повідомив, що наразі російські обстріли і штурм Азовсталі не припиняються, хоча там залишаються цивільні, яких необхідно вивезти звідти, зокрема жінки та діти.

– Багато дітей, які там залишились. Просто уявіть це пекло! А там діти! Більше двох місяців постійних обстрілів, бомбардувань, постійної смерті поруч… Очікуємо дієвого режиму тиші. Робимо все, щоб знайти рішення для порятунку і наших військових. Героїв, які тримають оборону Маріуполя проти переважаючої кількості окупантів, – сказав президент.

Він розповів, що сьогодні звернувся до учасників донорської конференції високого рівня, яка відбулася у Варшаві.

– Не тільки на полі бою вирішується зараз доля нашої держави та майбутнє континенту. А й на економічному полі, на полі готовності світових лідерів об’єднатись, щоб відновити Україну після цієї війни й дати стабільність і безпеку центру та сходу Європи. Маємо результат. Оголошено, що на цій конференції зібрано $6,5 мільярда, – сказав президент.

Він розповів, що 5 травня відбувся й запуск глобальної ініціативи United24, яка має на меті об’єднання людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні.

Володимир Зеленський повідомив, що з початку війни 11 672 українських захисників та захисниць були відзначені державними нагородами за мужність і ефективний захист України.

Президент оголосив, що перед зверненням підписав указ про нагородження ще 286 військовослужбовців Збройних Сил України.