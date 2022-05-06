Станції в метро у Києві треба перейменувати з розумом: історик забракував частину варіантів

Історик Олександр Алфьоров розповів, як не варто перейменовувати станції метро, ​​щоб не викликати дискомфорт і плутанину у людей.

Так, він нагадав, що КМДА провела опитування, щоби дізнатися, які варіанти перейменування пов’язаних з країною-агресором станцій пропонують українці.

– Хотіли назвати як станцію Європейська – але ми маємо Європейську площу, це викличе певний дискомфорт у людей, які будуть їхати на метро Європейську і не виходити на Європейську площу. Водночас у нас два Ботанічні сади, і через це також буде плутанина, – пояснив Алфьоров.

Він додав, що багатьом станціям намагаються дати імена якихось відомих людей, що, за його словами, не відповідає закону.

– Станції метро можуть мати назви на честь площ, на які вони виходять – так, як, наприклад, площа Льва Толстого чи Тараса Шевченка. Відповідно, перейменувати Льва Толстого на Василя Стуса необхідно, створюючи площу Василя Стуса. Щоб станція метро мала назву Василя Стуса. Але є вулиця та сквер Василя Стуса, які знаходяться у зовсім в іншому районі. Відповідно, виникає плутанина: вихід із метро не веде безпосередньо до об’єкта, – наголосив історик.

Також серед варіантів, що перемогли, у голосуванні на перейменування була станція Ліни Костенко, однак такий варіант Алфьоров також вважає неприйнятним, оскільки Костенко, на щастя, жива, а тому її ім’ям не можна називати вулиці або станції.