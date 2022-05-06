13 апреля 2022 года, в период широкомасштабного вторжения войск РФ в Украину, противокорабельной ракетой (ПКР) Нептун был атакован флагман военно-морского флота России ракетный крейсер Москва. Экипаж судна составлял почти 500 человек, вооружение – 16 крылатых ракет.
По сообщениям Генштаба ВСУ, на судне произошла детонация боекомплекта в результате пожара. Корабль получил серьезные повреждения.
ПКР Нептун — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 000 тонн, а также наземных целей.
Немного истории
Разработана Киевским конструкторским бюро Луч на основе советской ракеты Х-35, от которой ПКР Нептун отличается большим размером, большей дальностью, а также новой системой управления.
ПКР Нептун может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.
Принята на вооружение Украиной в августе 2020 года.
После наглой и преступной аннексии Крыма в 2014 году, Россия существенно нарастила на полуострове свои военные силы. Поэтому вопрос построения собственного противокорабельного ракетного комплекса был критически важным для Украины.
ПКР Нептун может обеспечить контроль территориальных вод и проливов, защитить военно-морские базы, береговые объекты и инфраструктуру побережья, а также противостоять высадке российского морского десанта как вероятного противника.
На параде в честь 30-летия независимости Украины, 24 августа 2021 года, впервые были продемонстрированы первые серийные образцы ПКР Нептун, входящие в состав комплекса с несколькими пусковыми установками и транспортно-заряжающими машинами.
Технические характеристики ПКР Нептун:
- длина: 5,5 м;
- размах крыла: 1,33 м;
- диаметр: 0,38 м;
- стартовая масса: 870 кг;
- дальность пуска: до 280 км;
- высота полета: на маршевом участке: 10-300 м, на конечном участке: 3-10 м;
- скорость полета: 0,8-0,85 м.
Источник: по материалам СМИ
Фото: Википедия