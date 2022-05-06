13 апреля 2022 года, в период широкомасштабного вторжения войск РФ в Украину, противокорабельной ракетой (ПКР) Нептун был атакован флагман военно-морского флота России ракетный крейсер Москва. Экипаж судна составлял почти 500 человек, вооружение – 16 крылатых ракет.

По сообщениям Генштаба ВСУ, на судне произошла детонация боекомплекта в результате пожара. Корабль получил серьезные повреждения.

ПКР Нептун — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 000 тонн, а также наземных целей.

Немного истории

Разработана Киевским конструкторским бюро Луч на основе советской ракеты Х-35, от которой ПКР Нептун отличается большим размером, большей дальностью, а также новой системой управления.

ПКР Нептун может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.

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Принята на вооружение Украиной в августе 2020 года.

После наглой и преступной аннексии Крыма в 2014 году, Россия существенно нарастила на полуострове свои военные силы. Поэтому вопрос построения собственного противокорабельного ракетного комплекса был критически важным для Украины.

ПКР Нептун может обеспечить контроль территориальных вод и проливов, защитить военно-морские базы, береговые объекты и инфраструктуру побережья, а также противостоять высадке российского морского десанта как вероятного противника.

На параде в честь 30-летия независимости Украины, 24 августа 2021 года, впервые были продемонстрированы первые серийные образцы ПКР Нептун, входящие в состав комплекса с несколькими пусковыми установками и транспортно-заряжающими машинами.

Технические характеристики ПКР Нептун:

длина: 5,5 м;

5,5 м; размах крыла: 1,33 м;

1,33 м; диаметр: 0,38 м;

0,38 м; стартовая масса: 870 кг;

870 кг; дальность пуска: до 280 км;

до 280 км; высота полета: на маршевом участке: 10-300 м, на конечном участке: 3-10 м;

на маршевом участке: 10-300 м, на конечном участке: 3-10 м; скорость полета: 0,8-0,85 м.

Источник: по материалам СМИ

Фото: Википедия