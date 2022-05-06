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Факты / Украина

Враг хочет уничтожить украинских военных на Азовстали к 9 мая — Арестович

Илья Нежигай редактор ленты
Азовсталь

Российские оккупационные силы планируют уничтожить полк Азов, находящийся в окруженном мариупольском заводе Азовсталь.

С таким мнением выступил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— Ну что я четко вижу, так это желание добить Азов. Тем самым оправдать 9 мая победу над Азовом, — сказал Алексей Арестович.

Он добавил, что 5 мая отмечается восьмая годовщина с момента создания полка еще в 2014 году.

— Они хотят Путину принести… ведь лучший подарок властителю это голова его врага, они очень хотят это сделать, но посмотрим, удастся ли им, — сказал советник главы ОПУ.

По мнению Арестовича, враг третьи сутки ведет непрерывный штурм самого металлургического комбината.

Ранее в полку Азов опубликовали видео штурма завода Азовсталь.

Напомним, с 3 мая российские оккупанты начали мощный штурм комбината Азовсталь, привлекая к атаке бронетехнику, танки, пехоту и пытаясь высадить десант с катеров.

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Штурму предшествовали авиаудары по предприятию, в результате которых погибли и получили ранения мирные люди, скрывающиеся в укрытиях.

Ранее Алексей Арестович заявил, что украинским военным удалось оттеснить силы РФ с территории Азовстали. Однако это заявление позднее опроверг заместитель командира полка Азов Святослав Паламар. По его словам, тяжелые бои на территории завода продолжаются.

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Фото: Городской совет Мариуполя

Источник: Фейгин Live

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