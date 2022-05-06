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Факти / Україна

Ворог хоче знищити українських військових на Азовсталі до 9 травня – Арестович

Ілля Нежигай редактор стрічки
Азовсталь

Російські окупаційні сили планують знищити полк Азов, що знаходиться в оточеному маріупольському заводі Азовсталь.

З такою думкою виступив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

– Ну що я чітко бачу, то це бажання добити Азов. Тим самим виправдати 9 травня перемогу над Азовом, – сказав Олексій Арестович.

Він додав, що 5 травня відзначається восьма річниця з моменту створення полку ще у 2014 році.

– Вони хочуть Путіну принести… адже найкращий подарунок володареві – це голова його ворога, вони дуже хочуть це зробити, але подивимося, чи вдасться їм, – сказав радник голови ОПУ.

На думку Арестовича, ворог третю добу веде безперервний штурм самого металургійного комбінату.

Раніше в полку Азов опублікували відео штурму заводу Азовсталь.

Нагадаємо, з 3 травня російські окупанти розпочали потужний штурм комбінату Азовсталь, залучаючи до атаки бронетехніку, танки, піхоту та намагаючись висадити десант із катерів.

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Штурму передували авіаудари по підприємству, внаслідок яких загинули та отримали поранення мирні люди, що ховаються в укриттях.

Раніше Олексій Арестович заявив, що українським військовим вдалося відтіснити сили РФ із території Азовсталі. Проте цю заяву пізніше спростував заступник командира полку Азов Святослав Паламар. За його словами, тяжкі бої на території заводу продовжуються.

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Фото: Міська рада Маріуполя

Джерело: Фейгин Live

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