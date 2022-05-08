Плани РФ до 9 травня: вийти на межі Луганської області росіянам не вдасться – ОВА

Російським загарбникам не вдасться вийти на кордон Луганської області згідно з їхніми планами до 9 травня.

Про це в ефірі марафону національних телеканалів повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, оголосити про захоплення та вихід на кордони області росіяни мають намір саме в Сєвєродонецьку.

Після окупації частини території регіону в 2014 році саме це місто стало обласним центром підконтрольної Україні Луганщини.

– Саме тому Сєвєродонецьк для них такий важливий. Але всі плани, які вони ставили собі до 9 травня, як ми бачимо, втілити в життя їм не вдалося й не вдасться, – говорить Сергій Гайдай.

Із самого ранку 8 травня в регіоні точаться стрілецькі бої в напрямку Воєводівки, Білогорівки та Попасної.

Від останнього населеного пункту українським військовим довелося відійти до більш міцних, завчасно підготовлених позицій.

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Очільник ОВА наголошує: це був вимушений крок, тому що за понад два місяці обстрілів бомбами, ракетами, мінами та артилерією місто зруйновано вщент.

Тривають бої за Воєводівку. До цього села після потужних обстрілів то заходять окупанти, то їх звідти вибивають ЗСУ.

Так само важка ситуація у Тошківці, Катеринівці та Золотому-4, що входять до Гірської громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 74-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Гайдай