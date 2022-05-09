На Закарпатье прибыло 45 пожарных автомобилей из Италии. Отсюда итальянскую спецтехнику распределят по другим гарнизонам ГСЧС Украины вместо уничтоженной российскими оккупантами. Такие пожарные автомобили необходимы сейчас для ликвидации последствий боевых действий.

— 45 автомобилей-огнеборцев – это гуманитарная помощь от Италии. Страны ЕС продолжают поддерживать Украину. Сначала пожарные машины прибыли в логистический хаб в Словакии, а уже оттуда – к нам, — сообщают в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Все автомобили изготовлены компанией Magirus – старейшим европейским производителем подобной техники. Доставку пожарных автомобилей на Закарпатье координировали через механизм гражданской защиты Европейского Союза.

45 пожарных автомобилей приехало из Италии на Закарпатье / 9 фотографий

– В это сложное время, когда в прифронтовой зоне под вражескими обстрелами ежедневно уничтожается спасательная техника, каждая машина на вес золота. Именно поэтому помощь от европейских друзей Украины неоценима, — добавляют закарпатские спасатели.

Они надеются на дальнейшее сотрудничество со странами ЕС. И не только во время войны, но и в мирное время, которое обязательно скоро наступит.