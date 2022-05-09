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Факты / Украина

45 пожарных автомобилей приехало из Италии на Закарпатье

Светлана Ковбиця
Пожежні автомобілі Італії

На Закарпатье прибыло 45 пожарных автомобилей из Италии. Отсюда итальянскую спецтехнику распределят по другим гарнизонам ГСЧС Украины вместо уничтоженной российскими оккупантами. Такие пожарные автомобили необходимы сейчас для ликвидации последствий боевых действий.

— 45 автомобилей-огнеборцев – это гуманитарная помощь от Италии. Страны ЕС продолжают поддерживать Украину. Сначала пожарные машины прибыли в логистический хаб в Словакии, а уже оттуда – к нам, — сообщают в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Все автомобили изготовлены компанией Magirus – старейшим европейским производителем подобной техники. Доставку пожарных автомобилей на Закарпатье координировали через механизм гражданской защиты Европейского Союза.

45 пожарных автомобилей приехало из Италии на Закарпатье / 9 фотографий

 

– В это сложное время, когда в прифронтовой зоне под вражескими обстрелами ежедневно уничтожается спасательная техника, каждая машина на вес золота. Именно поэтому помощь от европейских друзей Украины неоценима, — добавляют закарпатские спасатели.

Они надеются на дальнейшее сотрудничество со странами ЕС. И не только во время войны, но и в мирное время, которое обязательно скоро наступит.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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