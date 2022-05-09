На Закарпаття прибуло 45 пожежних автомобілів з Італії. Звідси італійську спецтехніку розподілять по інших гарнізонах ДСНС України замість знищеної російськими окупантами. Такі пожежні автомобілі необхідні нині для ліквідації наслідків бойових дій.

– 45 автомобілів-вогнеборців – це гуманітарна допомога від Італії. Країни ЄС продовжують підтримувати Україну. Спочатку пожежні машини прибули в логістичний хаб у Словаччині, а вже звідти – до нас, – повідомляють в Управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

Усі автомобілі виготовлені компанією Magirus — найстарішим європейським виробником схожої техніки. Доставку пожежних автомобілів до Закарпаття координували через механізм цивільного захисту Європейського Союзу.

45 пожежних автомобілів приїхало з Італії на Закарпаття / 9 фотографий

– У цей складний час, коли у прифронтовій зоні під ворожими обстрілами щодня знищується рятувальна техніка, кожна машина на вагу золота. Саме тому допомога від європейських друзів України – неоціненна, – додають закарпатські рятувальники.

Вони сподіваються на подальшу співпрацю з країнами ЄС. І не тільки під час війни, а й у мирний час, який обов’язково незабаром настане.