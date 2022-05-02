В Херсонской области слышны взрывы в районе Чернобаевки. Об этом сообщают очевидцы, публикуя соответствующие кадры.

В частности, сообщается, что столб дыма в Херсоне видно за несколько километров. В местных группах пишут, что в домах дрожали окна.

Но никакой официальной информации о взрывах в Херсонской области пока не было.

По информации областной военной администрации, ситуация в Херсонской области сложная. Фиксируются взрывы и обстрелы на территории региона. Российские военные продолжают грабить местное население. Стабильно критическая ситуация в оккупированных селах.

Российские захватчики оккупировали Херсон еще в начале марта. Однако все это время городской совет имел возможность работать, чтобы как-то обеспечивать жизнедеятельность города.

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25 апреля мэр Херсона Игорь Колыхаев официально подтвердил информацию о захвате городского совета. Российские оккупанты вечером 25 апреля захватили здание и сняли украинские флаги с него.